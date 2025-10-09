El extremeño Pablo Lospitao pasa al profesionalismo

El ciclismo extremeño celebra buenas noticias. Pablo Lospitao, natural de Don Benito, se ha convertido en el tercer corredor formado en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres que da el salto al profesionalismo, tras Jorge Gutiérrez y Pablo Carrascosa, ambos actualmente en el equipo Kern Pharma. Lospitao competirá la próxima temporada con el Caja Rural-Seguros RGA, tras firmar un contrato de tres años con la escuadra navarra.

El dombenitense formó parte del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde permaneció dos temporadas en las que compaginó sus estudios con los entrenamientos bajo la supervisión de la Federación Extremeña de Ciclismo, con el técnico responsable Carlos Cobos. Durante ese periodo, junto a su equipo Electromercantil-GR100, se proclamó campeón de la Copa de España Junior, destacando por su constancia, disciplina y espíritu competitivo.

Gran progresión

En categoría sub-23 dio el salto al Filial Caja Rural-Alea, donde ha competido durante dos temporadas demostrando una notable progresión. En su primer año logró dos triunfos —en Natxitua y en el Campeonato de Extremadura contrarreloj—, mientras que en este 2025 ha firmado una sobresaliente campaña con victorias en el Trofeo Ciudad de Badajoz, la primera etapa de la Volta a Castelló y la prestigiosa Loinaz Proba. Además, sumó numerosos podios en pruebas de la Copa de España como Ontur, Legazpi, Markina, Oiartzun o Zegama, antes de cerrar la temporada representando a España en el Campeonato de Europa sub-23 en ruta y debutando como stagiaire con el propio Caja Rural-Seguros RGA en el Circuito Franco-Belga y el Tour du Limousin.

Una de sus victorias con su último equipo. / Cedida

Muy completo

Su evolución y resultados le han llevado a cumplir su sueño de convertirse en ciclista profesional, siendo un corredor todoterreno, con capacidad para rendir en montaña y una gran punta de velocidad en llegadas reducidas. Su fichaje refuerza la sólida trayectoria del proyecto de tecnificación extremeño, que sigue consolidándose como una referencia nacional en la formación de jóvenes talentos.

Desde la Federación Extremeña de Ciclismo han felicitador al joven dombenitense "por este merecido salto al profesionalismo y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa con el Caja Rural-Seguros RGA".