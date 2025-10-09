Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Incendio en la casa de Vinicius

Según ha informado Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID

Toni Munar

La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se ha incendiado esta mañana tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos han tenido que acudir con velocidad para apagar las llamas.

Según informa la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo ha sucedido en el sótano de la casa, aunque el humo ha afectado a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11:00 h de la mañana.

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID

En estos momentos, los bomberos se encuentran ventilando las habitaciones del chalet y todo parece controlado. Por suerte, no ha habido heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.

