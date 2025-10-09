Navalmoral de la Mata espera a un mejorado Badajoz

La gira de cuatro encuentros consecutivos como visitante para el Badajoz echa a rodar este fin de semana. El próximo domingo, el equipo que dirige Juan Marrero se desplaza hasta Navalmoral de la Mata para enfrentarse a las 17.00 al Moralo con el objetivo de prolongar la positiva racha que les ha hecho encadenar dos victorias consecutivas.

Los pacenses volvieron a dejar una buena imagen en su último compromiso. El Diocesano visitaba el Nuevo Vivero para poner a prueba la mejoría experimentada por el Badajoz y, aunque la primera parte fue demasiado densa, un tanto de Alegría al filo del descanso puso en ventaja a los blanquinegros.

El paso por vestuarios no pudo ser más productivo. Solo cuatro minutos después del inicio del segundo tiempo, Fran Miranda hacía el 2-0 y encarrilaba la victoria de los suyos. Borja Domingo iba a anotar el tercer gol del encuentro, pero un error defensivo acto seguido se convirtió en el 3-1 por parte del Diocesano, poniendo la nota negativa a un enfrentamiento en el que los blanquinegros volvieron a mostrar una versión muy sólida para llevarse su segunda victoria de la temporada.

El error que propició el tanto en contra no fue la única mala noticia del choque ante el Diocesano. En el minuto 41, Barrena se echaba al suelo y tenía que ser sustituido tras notar unas molestias musculares. El extremo blanquinegro, uno de los jugadores más destacados en este arranque liguero, sufre una microrrotura que le hará perderse las próximas seis semanas de competición, acompañando en la enfermería a Pavón, que estará de baja un tiempo similar por la misma dolencia.

De este modo, Barrena y Pavón conforman una enfermería por la que ya han pasado Gorka Iturraspe, Adri Escudero, Jesús Sánchez o Jorge Barba. Mientras que el resto de los componentes de la lista se han ido recuperando de sus problemas físicos, el centrocampista vasco es el único que todavía no ha podido debutar en partido oficial. Según expresó el propio Juan Marrero, se espera que esté disponible para el domingo tras superar sus problemas en la espalda. Este viernes, en la rueda de prensa previa al choque, se conocerá si existe alguna baja más.

Un Moralo invicto

A pesar de no contar con todos sus efectivos, el Badajoz tendrá que mostrar una versión muy similar a la de las últimas dos semanas para sacar algo positivo de su visita al Municipal Óliver Torres. Allí esperará un Moralo que se ubica en la novena posición de la tabla tras haber cosechado tres empates, una victoria y una derrota.

El equipo que dirige Dani Pino perdió su primer partido de la temporada durante la última jornada tras caer por 1-0 en Pueblonuevo. A pesar de ello, los moralos no saben lo que es perder en su campo. En la primera jornada empataron a uno ante el Villafranca y en la cuarta se impusieron por 4-2 al Montijo a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 38.