Una previa especial para el Cacereño-Tenerife

El histórico día de la vuelta al fútbol en el estadio Príncipe Felipe tendrá una motivación más: la previa de los aficionados del Cacereño. Siete horas antes del duelo ante el Tenerife habrá manera de festejar el retorno al recinto de la carretera de Salamanca con una fiesta organizada por el club.

Será a las 14.00 el inicio de ‘La Previa’, con barra y dj previstos, según ha anunciado el decano extremeño. Con la tapería 13 de junio al frente, habrá paella, hamburguesas y montaditos de lomo y prueba. Al mismo tiempo, Animatx coordinará los castillos hinchables «para todas las edades» que se podrán disfrutar en el recinto.

Todo ello será la antesala del recibimiento al equipo, que llegará al estadio aproximadamente dos horas antes del comienzo del partido, fijado para las 21.00 horas.

Más previa

No será la del estadio la única fiesta anterior al duelo. También se organiza otra, desde las 13.00 horas, en el club El Encinar auspiciada por peñistas de La Resistencia.

Mientras tanto, en el estadio se continúa trabajando para que el césped se encuentre en la mejor de las condiciones. Aún le restará un corte, en las horas previas al choque, pero nadie duda de que el encuentro ante el líder se podrá disputar en unas condiciones dignas para que pueda verse un gran espectáculo futbolístico.

Entrevista a Ordóñez

«Soy el primero que quería haber jugado aquí el primer partido y el segundo partido en vez de fuera porque son pérdidas para el club. Son gastos y cero ingresos o ingresos mínimos. O sea, los ingresos que ha habido en taquilla de estos dos partidos no han sido suficientes ni para pagar los autobuses que se han contratado», ha dicho mientras Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, en una entrevista divulgada por Digital Extremadura.

El máximo dirigente verde, que dijo que el esfuerzo había merecido la pena, añadió:«ya no es que no hayamos ganado, sino que hemos ido a pérdidas. Evidentemente, si yo hubiera podido conseguir el terreno de juego, haberlo tenido antes, yo hubiese sido el primero que me hubiera beneficiado de jugar aquí en casa desde el primer partido. Pero bueno, las obras muchas veces salen como salen y siempre hay impedimentos, siempre hay retrasos y siempre hay problemas», agregó.