Al-Qázeres B y San Antonio empiezan la Liga Ribésalat este sábado

La Primera Nacional femenina da el pistoletazo de salida este fin de semana con dos partidos a domicilio de conjuntos extremeños. MFRenovables Al-Qázeres y San Antonio Cáceres Basket debutan en la denominada Liga Ribésalat, mientras que el encuentro del Baloncesto Badajoz se aplaza para el siguiente fin de semana.

La competición que aúna a representantes de Castilla-La Mancha y Extremadura comienza este sábado con la participación de diez clubs, siete y ters, respectivamente. Al término de la liga regular, los cuatro mejores clasificados disputarán la fase final, de la que saldrá el equipo que tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso a la Liga Femenina 2.

El Al-Qázeres B, vigente campeón, defenderá su título en esta nueva edición, continuando en su banquillo Nacho Barruecos y repitiendo la fórmula de introducir a canteranas, además de a jugadoras como Carmen Suárez que también están en la dinámica del primer equipo de la Liga Femenina Challenge.

En el otro extremo de la tabla, los equipos que terminen en las posiciones novena y décima descenderán directamente, dejando dos plazas libres para el ganador de la Liga Igualdad Globalcaja, en Castilla-La Mancha, y el vencedor del Trofeo Diputación de Cáceres y Badajoz, en Extremadura.

Toca viajar

Los dos equipos cacereños se desplazarán para disputar sus primeros encuentros. En el caso del ahora denominado MFRenovables lo hará a Toledo, donde le espera el CEI Universidad Laboral a las 18.00 horas del sábado. Justamente mismo horario tendrá el choque que afrontará el San Antonio Cáceres frente al Basket Cervantes de Ciudad Real.

Para el 19 de octubre queda el Baloncesto Badajoz-EBA de Albacete con el Polideportivo Las Palmeras como escenario.