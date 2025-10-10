El Arroyo visita al Zalaeta tras su exitoso estreno

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Polideportivo Barrio de las Flores de La Coruña, el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Club Instituto Zalaeta. Pondrá así en juego el liderato que ostenta tras la primera jornada.

La expedición cacereña partirá, como suele ser costumbre cada temporada, el mismo día del partido desde Arroyo de la Luz, para volver justo después de la finalización del mismo.

Respecto del adversario, el técnico arroyano señala que «mantiene gran parte de la estructura de años anteriores, por los que sus jugadoras se conocen perfectamente y tienen muy buena compenetración». También destaca la aportación «de jugadoras de la calidad y experiencia de Alba Quirós, MVP de la pasada jornada, con un gran peso en la faceta ofensiva».

«Esperamos ser capaces de plantear un buen partido y llevarnos los puntos en juego frente a uno de los equipos que estará en la parte alta de la tabla», concluye.