El Cacereño Femenino, a por la tercera ante el siempre difícil Osasuna

El Cacereño Femenino afronta este sábado (12.00 horas) una de las salidas más exigentes del curso en la Primera Federación Femenina. El conjunto verde visita al Osasuna en Tajonar, en la sexta jornada de liga, con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas que lo han impulsado a la zona media de la clasificación. El equipo de Ernesto Sánchez es séptimo con siete puntos -dos triunfos, un empate y dos derrotas-, mientras que el cuadro navarro es décimo, con seis, después de haber goleado 0-3 al Alba Fundación la pasada semana.

El conjunto extremeño llega al choque en un gran momento. La victoria frente al Real Madrid B (1-0) el pasado domingo confirmó la progresión que ya se había intuido en el brillante triunfo anterior en Barcelona al Europa (2-3), y ha servido para liberar tensiones en un equipo que comenzó el campeonato con ciertas dudas. «El equipo tenía ansiedad, estaba atenazado», reconoce el técnico Ernesto Sánchez. «Después de la primera victoria, el grupo se ha soltado, y ahora se entrena y se juega a lo que se busca desde el cuerpo técnico. Somos más fieles a nuestro estilo».

Cada vez más en dinámica

Esa fidelidad al plan, basada en la solidez defensiva y en la intensidad colectiva, ha permitido al Cacereño rearmarse tras un inicio irregular. Los últimos resultados así lo reflejan. «Las jugadoras nuevas cada vez están más dentro de la dinámica», subraya Sánchez. «Cuando consigamos armar todas esas piezas y tener a todas al máximo, veremos el verdadero Cacereño Femenino».

No obstante, el reto de este sábado se presenta mayúsculo. El Osasuna, dirigido por Josu Domínguez, un técnico al que el propio Ernesto Sánchez conoce bien, ha construido un proyecto ambicioso esta temporada. «Se han reforzado muy bien, con un proyecto económicamente fuerte», explica el preparador cacereño. «En su casa tienen que empezar a marcar diferencias. Para mí es una de las salidas más complejas del año».

El cuadro navarro ha alternado luces y sombras en este arranque, con tres derrotas y dos victorias, pero siempre mostrando un estilo reconocible: velocidad por las bandas, verticalidad y mucha presencia en el área rival. «Es un equipo que ataca rápido y con criterio», analiza Sánchez. «Tiene jugadoras muy veloces arriba, como Sarriegui o Nora, y defensas de un perfil muy competitivo, tipo Palacio, Saioa o Teruel. Es un equipo muy similar al nuestro en muchos aspectos, y eso lo hace aún más complicado».

Para el Cacereño, el objetivo pasa por mantener el equilibrio y la solidez que le han caracterizado en las últimas jornadas. Sánchez insiste en que la clave estará «en la inteligencia táctica» y en la capacidad para adaptarse a los distintos momentos del juego. «Va a ser un partido de muchas fases. El equipo que sepa leer mejor el encuentro, el que mantenga la cabeza fría, tendrá opciones de llevarse el gato al agua».

El conjunto verde busca así prolongar su buena dinámica y seguir escalando posiciones en una clasificación que se presenta más igualada que nunca. Con confianza renovada y una identidad cada vez más clara, el Cacereño Femenino quiere demostrar en Tajonar que su crecimiento no es casualidad.