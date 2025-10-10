Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol. Primera Federación

El Cacereño se prepara para un regreso con mucha carga emocional

Para Julio Cobos volver al Príncipe Felipe no es solo cambiar de estadio, es reconectar con la pertenencia, con la afición y con todo lo que da sentido al Cacereño: «Ya teníamos muchas ganas»

Aspecto del césped del Príncipe Felipe, este viernes por la mañana.

Aspecto del césped del Príncipe Felipe, este viernes por la mañana. / JJT

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El Príncipe Felipe se prepara para abrir sus puertas, pero en la mente de Julio Cobos el regreso va mucho más allá de un simple cambio de escenario. «Teníamos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo jugando fuera y, aunque nos hemos sentido como en casa en Almendralejo, lo que los jugadores quieren es jugar aquí, sentir a su afición», explicaba el técnico en la previa de un encuentro que, más que un partido, simboliza la reconexión entre el Cacereño y su identidad.

Cobos no oculta que el desplazamiento obligado al Francisco de la Hera ha sido una prueba de resistencia emocional. «Dar las gracias al Extremadura y a Almendralejo por cómo nos han recibido, pero lógicamente queríamos volver. El jugador necesita su estadio, su vestuario, su gente. Eso es lo que te hace sentir que perteneces a algo», subrayó.

Mientras el técnico hablaba en la sala de prensa, el Príncipe Felipe reflejaba la magnitud del momento. En uno de los fondos, operarios trabajaban en el estudio geotécnico de la futura Grada Diputación; en el otro acababan de instalar la publicidad y los postes para la red; en Preferencia, otros limpiaban las gradas; los palcos VIP se ultimaban a toda prisa y el nuevo césped recibía sus últimos cuidados.

Un operario trabaja sobre el terreno de juego.

Un operario trabaja sobre el terreno de juego. / JJT

El recuerdo del ascenso

El técnico extremeño, que ha sido testigo directo de la transformación del club y del propio estadio desde su llegada, no escondió la carga emocional que supone este regreso. «Los que estamos del año pasado recordamos ese último partido ante el Estepona y todo lo que se generó desde el ascenso. Tenemos más de cuatro mil socios, un número que habla de la ilusión que hay. El estadio ha cambiado mucho desde que llegué y va a seguir mejorando -añadió Cobos-. El presidente está haciendo un trabajo enorme y eso se nota en la ilusión de la gente. Todo esto no deja de ser una inyección de moral para nosotros».

En lo puramente deportivo, el técnico mantiene la prudencia. Iván Fernández (de momento se ha perdido dos partidos) sigue siendo duda y la decisión final se tomará tras el entrenamiento de este sábado. Además, hay dos futbolistas «entre algodones» cuyos nombres no quiso revelar Cobos.

Noticias relacionadas y más

Trabajos para el estudio geotécnico en un fondo.

Trabajos para el estudio geotécnico en un fondo. / Cedida

El rival, el Tenerife, llega en plena forma y con una plantilla diseñada para cotas altas. Cobos lo sabe, pero no se arruga. Es un equipo muy potente, no hay duda, pero de vuelta en casa, ante toda su gente, el Cacereño se conjugara para dar mucha guerra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  2. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  3. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  4. En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres
  5. El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías
  6. Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto
  7. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  8. Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200

El Cacereño se prepara para un regreso con mucha carga emocional

El Cacereño se prepara para un regreso con mucha carga emocional

Análisis desde la trinchera de un 'Battlefield 6' que recupera sus mejores esencias

Análisis desde la trinchera de un 'Battlefield 6' que recupera sus mejores esencias

La reina señala las consecuencias de las catástrofes en la salud mental: "Insomnio, tristeza, depresión"

La reina señala las consecuencias de las catástrofes en la salud mental: "Insomnio, tristeza, depresión"

Nueve universidades europeas firman el manifiesto de adhesión de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural 2031

Nueve universidades europeas firman el manifiesto de adhesión de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural 2031

El Miralvalle se mide al Móstoles con la consigna de imponer su ritmo

El Miralvalle se mide al Móstoles con la consigna de imponer su ritmo

Vídeo | Entrevista a Luciano Montero, representante de la Agrupación de Familiares y Víctimas de la Represión y el Franquismo de Zarza la Mayor

Vídeo | Entrevista a Luciano Montero, representante de la Agrupación de Familiares y Víctimas de la Represión y el Franquismo de Zarza la Mayor

El Arroyo visita al Zalaeta tras su exitoso estreno

El Arroyo visita al Zalaeta tras su exitoso estreno
Tracking Pixel Contents