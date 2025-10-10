El Cacereño se prepara para un regreso con mucha carga emocional

El Príncipe Felipe se prepara para abrir sus puertas, pero en la mente de Julio Cobos el regreso va mucho más allá de un simple cambio de escenario. «Teníamos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo jugando fuera y, aunque nos hemos sentido como en casa en Almendralejo, lo que los jugadores quieren es jugar aquí, sentir a su afición», explicaba el técnico en la previa de un encuentro que, más que un partido, simboliza la reconexión entre el Cacereño y su identidad.

Cobos no oculta que el desplazamiento obligado al Francisco de la Hera ha sido una prueba de resistencia emocional. «Dar las gracias al Extremadura y a Almendralejo por cómo nos han recibido, pero lógicamente queríamos volver. El jugador necesita su estadio, su vestuario, su gente. Eso es lo que te hace sentir que perteneces a algo», subrayó.

Mientras el técnico hablaba en la sala de prensa, el Príncipe Felipe reflejaba la magnitud del momento. En uno de los fondos, operarios trabajaban en el estudio geotécnico de la futura Grada Diputación; en el otro acababan de instalar la publicidad y los postes para la red; en Preferencia, otros limpiaban las gradas; los palcos VIP se ultimaban a toda prisa y el nuevo césped recibía sus últimos cuidados.

Un operario trabaja sobre el terreno de juego. / JJT

El recuerdo del ascenso

El técnico extremeño, que ha sido testigo directo de la transformación del club y del propio estadio desde su llegada, no escondió la carga emocional que supone este regreso. «Los que estamos del año pasado recordamos ese último partido ante el Estepona y todo lo que se generó desde el ascenso. Tenemos más de cuatro mil socios, un número que habla de la ilusión que hay. El estadio ha cambiado mucho desde que llegué y va a seguir mejorando -añadió Cobos-. El presidente está haciendo un trabajo enorme y eso se nota en la ilusión de la gente. Todo esto no deja de ser una inyección de moral para nosotros».

En lo puramente deportivo, el técnico mantiene la prudencia. Iván Fernández (de momento se ha perdido dos partidos) sigue siendo duda y la decisión final se tomará tras el entrenamiento de este sábado. Además, hay dos futbolistas «entre algodones» cuyos nombres no quiso revelar Cobos.

Trabajos para el estudio geotécnico en un fondo. / Cedida

El rival, el Tenerife, llega en plena forma y con una plantilla diseñada para cotas altas. Cobos lo sabe, pero no se arruga. Es un equipo muy potente, no hay duda, pero de vuelta en casa, ante toda su gente, el Cacereño se conjugara para dar mucha guerra.