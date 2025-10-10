El Cáceres expone liderato en casa ante la Cultural Leonesa

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad disputa su primer partido liguero en casa este sábado (19.00 horas, Multiusos) ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo hace con un liderato consecuencia de su clara victoria en el debut (63-91 ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés), pero a la vez pretendiendo mantener el perfil de menor favoritismo que el de la pasada temporada.

De hecho, Jacinto Carbajal, entrenador del conjunto cacereño, consideró ese primer puesto como «totalmente anecdótico». «Es que es pronto para definir posiciones, para saber dónde vamos a estar. Evidentemente, no somos la plantilla del año pasado. Nosotros creo que nos iremos haciendo, nos iremos agarrando a la Liga y ojalá se empiece a hablar de nosotros como un favorito», explicó.

En su opinión, «de momento lo que nos puede pesar un poco es la trayectoria del club y haber estado recientemente en Primera FEB. En muchos sitios pueden decir que juegan contra el campeón del Oeste de la temporada pasada, pero nosotros aún no somos líderes de nada. Ojalá podamos seguir sumando partidos y estemos en esas posiciones de privilegio».

Visita exigente

El argumento es el pórtico de un partido que se prevé más duro que el el pasado sábado. La Cultural no es un recién ascendido en construcción como el Valle de Egüés, sino un equipo más sólido, por mucho que cayese en la jornada inaugural frente al Coto Córdoba (82-92 tras prórroga).

«Es un buen equipo, como demostró en pretemporada con pleno de victorias en la Copa España. Sigue estando muy bien entrenado y es muy fresco, con mucha verticalidad en ataque. En defensa son muy duros y pegan mucho. Hacen un juego alegre, vistoso para el espectador, con jugadores atléticos, muy físicos. No dejan de pelear el partido vayan como vayan», analizó Carbajal.

Llegará con muchas caras nuevas, pero sin variar el estilo. «Se han amoldado bien», advirtió el técnico, que consideró que su plantilla se adapta bien al desafío. «Somos más jóvenes y más atléticos que la pasada temporada, con más presencia. Espero que eso nos ayude en este tipo de partidos. Nos vamos a encontrar a muchos rivales que consiguen ir a ritmo muy elevado, destruyendo mucho, con mucho contacto y muchas faltas, y ahí hay que al tú a tú. Espero que estemos preparados», deseó.

Obviamente, la victoria en Navarra ha tenido buenas consecuencias, echando del tópico de que se construye mejor desde el triunfo. El Cáceres descansó domingo y lunes y el resto de la semana ha trabajado sin contratiempos, «con buena actitud en el día a día, creciendo y afinando cosas para estar preparados siempre para competir».

Los tiradores y Leveque

Carbajal se mostró satisfecho por el aumento en el porcentaje de tiros lejanos respecto a la pretemporada. «Es curioso porque en la primera jornada fuimos los que más anotaron y los que con más acierto lo hicieron», apuntó.

Es una posible clave para un partido que prevé «duro» y «bonito para el espectador». El Cáceres necesita que sus lanzadores supongan una amenaza real para que Wildens Leveque, de momento la gran sensación de este arranque, disponga de más espacios alrededor del aro.