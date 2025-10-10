El Miralvalle se mide al Móstoles con la consigna de imponer su ritmo

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle espera hacer buena en casa su victoria a domicilio frente al Isla Bonita. Será a partir de las 18.30 horas de este sábado en ‘la Bombonera’ frente al Ciudad de Móstoles en la segunda jornada del grupo A de la Liga Femenina 2 de baloncesto.

Las placentinas protagonizaron una convincente actuación en La Palma (75-84), sin notar que no contaron con la norteamericana Jasmine Payne, cuya salida del club se oficializó esta semana.

Se espera que la cita frente a Móstoles sea más exigente: también ganó su primer partido incluso con mayor contundencia (63-58 frente al Andraxt. «Sabemos que es un equipo que tiene jugadoras del año pasado que llevan mucho tiempo juntas, por lo que se conocen muy bien. Juegan muy rápido, presionan toda la pista, son muy agresivas», analizó la entrenadora del Miralvalle, Adrijana Knezevic.

La balcánica puso el acento en «sobre todo, empezar bien el partido» y, a continuación, «responder a su presión y a su defensa». Pidió a sus jugadoras «controlar el ritmo» y no dejarse influir por el ritmo impuesto por el rival. «Esta semana hemos trabajado bastante bien después de un viaje largo. Para nosotras siempre es mucho más alegre jugar en casa con nuestra afición», apostilló.