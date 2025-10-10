El relanzado Mérida acude al campo del colista, el Unionistas

Tener el apoyo de la afición está volviendo a ser fundamental, una temporada más, para un Mérida que vuelve a dar una mejor versión en casa que fuera. En esta ocasión, le toca viajar a casa del colista, este sábado a partir de las 18.00 horas, para enfrentarse al Unionistas de Salamanca, un equipo que ya ha cambiado de entrenador. Su banquillo lo ocupa actualmente Mario Simón, que sustituyó a Oriol Riera después de la tercera jornada.

Tras la contundente victoria del pasado domingo (3-0 frente al Arenas de Getxo), los emeritenses han tenido una semana positiva en la que también han estrenado campo de entrenamiento. La valoración del técnico romano es que la instalación está «muy bien, realmente es prometedor, creo que es un paso adelante muy importante para el club. Mejora la calidad en el proceso para perseguir objetivos más ambiciosos». A pesar del mensaje optimista, Fran Beltrán también aclaró que «todavía le queda, vamos alternando» el Romano con los Campos de la Federación Miguel Patón.

De cara al encuentro, a pesar de que acabó con problemas físicos en el último encuentro, llegará a tiempo Raúl Beneit, pero el que no ha entrado en la convocatoria es Miki Muñoz a quien este viernes le harían una resonancia.

Precedente veraniego

Mérida y Unionistas se enfrentaron en pretemporada con una clara victoria extremeña (2-5). Sin embargo, «han cambiado porque ellos incorporaron jugadores al final del mercado, que condicionan el juego del equipo». En su opinión, con el cambio de entrenador «están acercándose a algo que sé que a Mario le gusta con jugadores jóvenes».

La mayor diferencia con respecto al amistoso, «más allá de que esto es competición, es que el estadio aprieta, el mayor valor de Unionistas en el tiempo que lleva en Primera Federación y que con presupuestos limitados esté donde esté, es el factor cancha. Para nosotros fue muy determinante el empuje de la afición el otro día, ahora vamos a un estadio que también juega». En este sentido, también hablaba el propio Simón al afirmar que «seguro que nuestra afición estará con el equipo, les debemos una y los necesitamos».

Fran Beltrán, este viernes en Mérida. / AD Mérida

¿Colista engañoso?

La circunstancia de que el equipo salmantino sea el colista «no sé si es engañoso porque llevamos muy poco». Más allá de la situación del rival, lo cual «es importante, lo que importa es cómo estemos nosotros y tenemos que ser muy conscientes de que para ganar tenemos que competir muy bien, ser muy agresivos y estar alerta, más en un campo como ese. Tenemos que estar igual de responsabilizados que el otro día y saber que el partido va a ser más difícil por el hecho de ser visitante y ante un equipo que está necesitado», concluía el preparador emeritense afirmando que «tenemos que dar el cien por cien».

De cara al once titular que pondrá en liza, «va a haber pocos cambios. Si las cosas funcionan, normalmente se tocan poco, pero hay que ver si hay similitudes o no», con lo cual, podría incluso repetir la misma alineación que desarrolló la mejor parte de lo que lleva de competición.

Enfrente estará un equipo charro en el que ha entrado por primera vez en la lista de convocados Aarón Piña, después de recibir el alta médica, así como Gastón Valles, último fichaje, al solventarse los problemas burocráticos que arrastraba.

Son baja Steffan Witmer, que continúa con su recuperación de forma paulatina; Olmedo, sancionado tras ser expulsado en el último encuentro, y Palmero, al margen de la actividad deportiva hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA. El técnico local reconocía en la previa que «hay necesidad por ganar para que nos dé tranquilidad».