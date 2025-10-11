Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo, sin opciones ante el Zalaeta
El equipo de Pablo Alonso cede en Galicia por 3-0 en un encuentro en el que solamente opuso una resistencia real en el tercer set
El Extremadura Arroyo ha cedido en la tarde de este sábado una clara derrota ante el Club Instituto Zalaeta coruñés por 3-0 (25-11, 25-16 y 25-23), en un encuentro en el que el equipo extremeño solaente demostró alguna expectativa de poder disputar el resultado final en el tercer set.
En el apartado anotador, destacaron en el bando cacereño Laura Lozoya (6), así como Desirée Castaño y Carol Afán (ambas con 5), mientras en el cuadro local sus máximas anotadoras fueron Andrea Rivas (12), Alba Quirós, Carla Herrero e Inés Rivas (las tres con un total de 8).
El partido comenzó con un marcador bastante igualado, hasta que tras el empate a cinco, el conjunto gallego logró un parcial de 9-1 que dinamitó la manga, hasta el 25-11 final.
En el segundo set el guion fue similar, aunque la escuadra arroyana mostró un poco más de confianza en su juego, que no le impidió volver a perder por 25-16.
Mejora
Todo cambió radicalmente en el tercer parcial el Extremadura Arroyo sufrió una catarsis total, y llevó la iniciativa en el electrónico hasta en el 20-21, momento en el que Zalaeta primero igualó el set y más tarde se lo adjudicó, junto al partido, por 25-23.
La próxima semana, la formación extremeña recibirá en su feudo al CV Torrelavega. Se espera que en este partido las chicas de Pablo Alonso puedan conseguir subir sus prestaciones y volver a la buena senda establecida en su excelente inicio liguero del pasado fin de semana en el Municipal.
