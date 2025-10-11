Cacereño y Tenerife, frente a frente en un duelo histórico

Duelo de alta alcurnia en el Príncipe Felipe, aderezado además por un contexto nada habitual. El Cacereño recibe este domingo (21.00 horas) al líder del grupo 1 de Primera Federación, el Tenerife, equipo que aún no se ha dejado un solo punto en el camino en las seis jornadas disputadas. Vencer al gran favorito al ascenso es el descomunal reto para el decano extremeño. En la plantilla y en la afición se piensa en que salir airosos del objetivo es posible. Y por qué no, viendo la historia reciente de un club que ha revertido en positivo su tendencia.

En realidad, será la primera vez que el equipo de Julio Cobos juegue en su campo esta temporada tras dos experiencias en Almendralejo por no estar listo a tiempo el césped, sometido desde este verano a la primera reforma integral en la vida de los 50 años del estadio.

Cuando pocos pensaban que el terreno de juego estaría listo, a principios de semana el club que preside Carlos Ordóñez confirmó que el encuentro más atractivo de la temporada junto al derbi ante el Mérida (ya jugado) se podía disputar en el estadio de la carretera de Salamanca. Se prevé una entrada cercana al lleno.

«Aunque en el Francisco de la Hera ha sido como si jugásemos en casa, lógicamente queríamos volver a nuestro estadio. Hay muchas ganas de sentir a nuestros aficionados», ha celebrado Julio Cobos, entrenador del CPC, en la previa. Además, se congratuló de que «creo que el campo va a estar en buenas condiciones».

La situación del equipo

Cobos incidió en que el caldo de cultivo para pelear por ganar es el mejor. «En cuanto a ánimo, con muchísimas ganas a pesar de que el partido anterior no lo ganamos», dijo en referencia al 1-0 en contra en Lugo. «Las sensaciones fueron buenas, hicimos muchas cosas para habernos traído algo positivo de Lugo, pero no fue así. Además, la vuelta al Príncipe Felipe ha contribuido a que la semana de entrenamientos sea mejor», puso el acento. «Nosotros vamos a intentar ganar, no se lo vamos a poner fácil. Vamos a ir a por el partido», agregó.

Sobre el ambiente comenta el de Valdehornillos que «preveo que va a haber un muy buen ambiente, por el partido que es y porque hay muchas ganas de ver al Cacereño en su estadio en una división tan exigente como la Primera Federación. Creo que hay muchas expectativas en este partido. El que no se motiva con este tipo de partidos, pues mejor que se dedique a otra cosa. Están todos muy enchufados, con muchas ganas sea cual sea el rival. La división es muy bonita y no hace falta trabajar mucho el tema de la motivación para que lleguen con ganas».

El Tenerife y el planteamiento

Cobos comentó que el equipo de Álvaro Cervera tiene muchos recursos. «El Tenerife lo ha ganado todo, va con una marcha o dos más que el resto de rivales que hemos tenido hasta este momento. Es un equipo que por circunstancias está en esta categoría, pero probablemente, con este mismo equipo, podría estar compitiendo en otra».

Y abundó en lo complicado de la empresa: «Enfrente tendremos un gran rival y vamos a ver qué pasa, pero un poco como la semana pasada, cuando visitamos al Lugo, otro equipo que está hecho para pelear por meterse en fase de ascenso. Fuimos a intentar ganar y creamos más ocasiones que ellos. Aquí la dinámica va a ser la misma, intentar hacer más cosas que el rival para llevarnos el partido».

«Para Iván Fernández tenemos que esperar al último entrenamiento», apuntó el técnico sobre el punta de Retamal de Llerena sobre la posibilidad de la vuelta del delantero, fuera de combate durante las tres últimas semanas por problemas musculares.

Además, hay otros dos jugadores “entre algodones”. Pero, como la semana antes, Cobos no quiso dar pistas y declaró que prefiere no decir quiénes son.

La de este fin de semana, una cita con previa ambiental a la altura del acontecimiento, será la primera visita en la historia de los canarios al Príncipe Felipe, pero la tercera al conjunto extremeño, al que ya se midió en las temporadas 1968-1969 y 1969-1970 en la antigua Tercera División -tercera categoría nacional- cuando jugaba en la Ciudad Deportiva. De momento, los verdes no han ganado. ¿Será este domingo la primera vez?