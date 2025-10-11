Cáceres acogerá otro Campeonato de España femenino de golf

El Norba Club de Golf, en Cáceres, será escenario del Campeonato de España femenino de 2ª, 3ª y 4ª categorías, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de octubre, bajo la organización de la Real Federación Española de Golf, con la colaboración de la Federación Extremeña de Golf y el propio club cacereño.

La competición reunirá a las mejores jugadoras amateurs del país, que se enfrentarán al exigente recorrido del Norba Golf, un campo reconocido por su diseño técnico, su integración en el entorno natural de la Sierra de la Mosca y su capacidad para acoger eventos de máximo nivel deportivo.

El jueves 17 se celebrará la jornada oficial de entrenamientos, en la que estarán presentes todas las participantes, lo que marcará el inicio del ambiente competitivo.

Durante tres días, el club y la ciudad recibirán a jugadoras, acompañantes, técnicos y familiares llegados desde toda España, lo que supondrá un importante retorno económico y turístico para Cáceres, consolidando al golf como un motor de promoción y desarrollo para la región.

Además, este será el segundo Campeonato de España femenino que se celebra en Norba Golf en 2025, tras el éxito del Campeonato de España Sub-18 femenino disputado en marzo.