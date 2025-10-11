España se queda a un paso del Mundial

España está a un solo paso del Mundial. Una victoria de digestión pesada ante una Georgia numantina le deja a un triunfo de sellar el billete para Estados Unidos, México y Canadá. Los goles de Yeremi Pino y Oyarzabal se antojan escaso botín para el abrumador dominio de una España donde brilló especialmente Pedro Porro. Ahora resta certificar la clasificación matemática en Valladolid ante una débil Bulgaria que no debe ser obstáculo para cumplir el trámite.

El duelo era una prueba de madurez para una España huérfana de extremos, sin Nico ni Lamine, y ante una Georgia áspera con cinco atrás y Kvaratskhelia y Mikautadze en ataque. Sin embargo, la selección de De la Fuente ha engrasado los automatismos en un equipo gobernado por su mediocampo. Y este encuentro, sin Carvajal, Huijsen, Rodri, Fabián, Nico y Lamine, era un test exigente.

A los cinco minutos una falta a Ferran dentro del área fue sacada fuera por el árbitro lituano Manfredas Lukjancukas, pero el VAR le mandó al monitor y terminó dejando la jugada en piscinazo del azulgrana. Porro y Cucurella daban profundidad en banda a España con Ferran y Yeremi Pino por delante de ellos. Había más asociación que desborde en un once híbrido con tantos titulares reconocibles como meritorios. Las primeras acometidas llegaron desde la derecha, donde se ubicó Ferran y desde donde los centros de Porro crearon problemas a un Mamardashvili dubitativo. Un remate tenso de Oyarzabal generó la primera ocasión clara pasado el cuarto de hora, pero el ritmo era demasiado plomizo para desestabilizar a la defensiva Georgia.

Ferran falla un penalti

Pero el partido se descorchó en el minuto 23, tras una segunda jugada en un córner que Pedri devolvió al área, apareciendo Le Normand a la espalda de la zaga georgiana para tocarla de primeras y asistir a Yeremi Pino, que abrió el marcador. La paciencia tuvo premio, tanto que cuatro minutos después otro pase en profundidad de Pedri provocó una mala salida de Mamardashvili, que se llevó por delante a Ferran. El encargado del lanzamiento, Oyarzabal, dejó a Torres lanzarlo en su partido número 50 con España. Pero Torres lo desperdició. Error que ratifica la sangría de España desde los once metros. La selección ha fallado, en juego, el 29% de los penaltis que ha lanzado. Cifra que se ha agravado con De la Fuente, con quien se han marcado cinco y se han fallado tres.

España seguía asediando a los georgianos y acumulando ocasiones: un disparo de Porro a puerta, un remate de Merino a centro del lateral derecho, otra llegada del jugador del Arsenal, un disparo de Oyarzabal…. Pero al descanso se llegó con una ventaja mínima y una posesión del 82%.

Arrancó la selección un punto más agresiva en la segunda mitad, generando ocasiones claras como dos palos de Porro y Oyarzabal, un remate de Ferran, otra llegada de Merino… Comenzaba a ser preocupante la falta de acierto española, que mantenía a Georgia en el encuentro. Con media hora por delante el partido era más plácido de lo que indicaba el marcador, pero el plan de Sagnol se mantenía vivo. Hasta que Mikel Oyarzabal clavó en la escuadra una falta desde la media luna del área. Respiraba aliviado De la Fuente con el gol número 18 del ariete donostiarra, su quinto tanto en los últimos seis partidos de la selección. España cumplía los pronósticos y ganaba con un fútbol reconocible de esta selección que De la Fuente ha engrasado con mimo y paciencia donde funcionan todas las piezas, que además puede intercambiar sin afectar al funcionamiento general. Y lo mejor es que los futbolistas se lo han creído y los resultados le respaldan.