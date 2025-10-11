Frenazo en seco del Cacereño Femenino

1-OSASUNA FEMENINO: Maria Mon, Saioa Larumbe, Nahia Azpiazu, Claudia Jiménez (Irati Igoa, 75´), Adriana Parada, Maria Portola, Andrea Palacios (Maite, 87´), Marina Pérez (Eunate, 61´), Laura Teruel, Nora Sarriegi, Nora de Torres. 0-CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Victoria Arévalo (Akari, 63´), Midori (Aya, 86´), Noko Matlou (Constanza, 63´), Sara Rubio, Bella, Ida Guehai (Ndaw, 46´), Cora Jiménez, Nerea, Carmen Acedo y Sara Carrillo (Leivis, 74´), GOL: 1-0 (50´) Claudia. ÁRBITRO: Andrea Piñana Candel (colegio valenciano). Tarjeta roja directa a la jugadora local Laura Teruel (54´) y amarillas a Adriana Parada y Eunate Arraiza; y a las visitantes Ida Guehai y Carmen Acedo. INCIDENCIAS: Encuentro de la sexta jornada de la Primera Federación Femenino disputado en la Ciudad Deportiva El Tajonar.

La sexta jornada de la Primera Federación Femenina llevó al Cacereño Femenino hasta la Ciudad Deportiva de Tajonar, donde Osasuna buscaba confirmar la reacción iniciada la semana pasada en Albacete. Las rojillas, tras un inicio irregular con tres derrotas y dos victorias, querían mostrar que la solidez regresaba a su juego.

El conjunto que entrena Ernesto Sánchez, mientras tanto, acudía en una actual dinámica ascendente con dos triunfos consecutivos, el último en los campos de Pinilla ante el filial del Real Madrid (1-0), llegaba con confianza, aunque consciente de la dificultad del escenario.

Intensidad

Desde el primer minuto, el duelo ofreció bastante intensidad y ganas en unas y otras. En el minuto 1, Sara Carrillo avisó con un disparo que se marchó alto a la salida de un córner. Poco después, un choque entre Cora y la guardameta local encendió las alarmas, pero ambas pudieron continuar sin mayores problemas

El Osasuna respondió entonces con ritmo, buscando a Adri Parada como referencia ofensiva, quien tuvo un par de ocasiones claras en los primeros compases, aunque sin acierto.

El Cacereño, fiel a su plan, trataba de aprovechar la velocidad de Midori y las llegadas de Nerea. En el 11’, un centro de la extremeña estuvo a punto de encontrar rematadora. El cuadro rojillo insistía, con Palacios y Azpiazu generando peligro a balón parado. En el 21’, un córner se marchó por poco tras un remate en el segundo palo. La intensidad crecía, y el partido empezaba a teñirse de amarillo: Ida fue amonestada en el 29’, y Carmen Acedo vio la suya en el 41’.

Sara Carrillo volvió a probar suerte en el 32’, con un disparo desde el centro del campo que rozó el palo. La ocasión más clara llegó en el 35’, cuando Adri Parada encaró en solitario a Delia Baz. La portera cacereña realizó una intervención sensacional para mantener de esta manera el empate, celebrada como un gol por el banquillo visitante.

Justo antes del descanso, la carrilera japonesa Midori estuvo cerca de sorprender con un lanzamiento bombeado que se envenenó, pero el marcador no se movió: 0-0 al descanso en Tajonar.

Segunda parte

El paso por vestuarios dio paso a un segundo tiempo vibrante. En el minuto 50, Claudia inauguró el marcador con un remate preciso tras una jugada colectiva bien trenzada. El gol desató la alegría en la grada y espoleó a las rojillas. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, el partido cambió de guion: Laura Teruel fue expulsada por cortar una ocasión manifiesta de gol. El Osasuna se quedaba con diez y debía aguantar el resultado a contracorriente.

El Osasuna supo gestionar el encuentro con cabeza. En el 63’, Landa movió el banquillo: Marina dejó su sitio a Eunate, buscando solidez en el centro del campo. En el bando visitante, Ernesto Sánchez introdujo a Akari y Raquel Constanza por Victoria y Noko Matlou, refrescando su ataque. Aun con una menos, las extremeñas no renunciaron a atacar, mostrando orgullo y carácter.

Sara Carrillo, muy activa, dejó su lugar a Leivis en el 74’. Osasuna, por su parte, dio descanso a la goleadora Claudia para dar entrada a Igoa. El tramo final fue un intercambio de esfuerzos: Acedo probó desde la frontal en el 80’, mientras que Ndaw rozó el empate en el 87’ con un disparo que se marchó lamiendo el poste.

Esfuerzo en balde

El Cacereño lo intentó hasta el final, con Aya entrando por Midori en el 86’, pero la zaga navarra se mantuvo firme. En el 87’, último cambio local: Palacios dejó su sitio a Maite, cerrando filas para asegurar el triunfo y afrontar la recta final del choque más resguardada en la defensiva ante los ataques de las extremeñas.

Cuando Andrea Piñana Candel señaló el final, Osasuna respiró aliviado. Tres puntos de oro para confirmar su mejoría y sumar la tercera victoria del curso, afianzándose en la zona media-alta de la tabla. El Cacereño, pese a la derrota, dejó una imagen de equipo realmente sólido.

El Tajonar despidió a las jugadoras entre aplausos. Osasuna se reencuentra con su gente y con la confianza perdida tras un inicio irregular, mientras el Cacereño regresa a casa con la cabeza alta y la mirada puesta en prolongar su crecimiento en la próxima jornada ante el Deportivo Alavés.