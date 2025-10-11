Juan Marrero: «No sé nada sobre una posible venta»

El Badajoz afronta este domingo en Navalmoral de la Mata el primero de los cuatro partidos consecutivos que disputará a domicilio. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Moralo, Juan Marrero repasó la actualidad del equipo, confirmó varias bajas sensibles y quiso rebajar la incertidumbre generada por los rumores sobre una posible venta de la entidad. El técnico blanquinegro dejó claro que el grupo está centrado en lo deportivo y que el trabajo diario no se ha visto alterado por la situación institucional.

Marrero aseguró que «cuando se gana siempre se entrena mejor» y subrayó que el vestuario es plenamente consciente de la necesidad de seguir sumando de tres para recortar distancia con los equipos de cabeza. Explicó que el equipo ha trabajado con buena dinámica durante la semana y que afronta con ilusión una fase exigente del calendario.

El entrenador pacense confirmó las bajas de Gorka Iturraspe, Pavón y Barrena, que continúan con sus procesos de recuperación, y anunció que Borja Domingo tampoco estará disponible por una inflamación en el pubis. «Vamos a darle descanso para que no vaya a más. Si arriesgamos, podríamos perderlo durante bastante tiempo», añadió. En cuanto a Barba, reconoció que su participación será duda hasta última hora por unas molestias físicas.

Sobre el rival, el técnico destacó que el Moralo es un equipo «con facilidad para ver puerta» y que combina «asociación con verticalidad por las bandas». Añadió que será un partido muy complicado y que el Badajoz deberá mostrarse «fuerte en defensa y eficaz en ataque» para tener opciones de victoria.

Fichajes, gira lejos del Nuevo Vivero y posible venta

Preguntado por la posibilidad de incorporar nuevos jugadores, Marrero expresó que el club continúa atento al mercado, aunque advirtió de la dificultad para encontrar futbolistas de banda que encajen en el perfil buscado. «Delanteros tenemos bastantes, pero ahora el problema está en los costados», explicó.

El técnico también restó importancia al hecho de disputar cuatro partidos consecutivos fuera del Nuevo Vivero. Señaló que «no tiene por qué afectar» y recordó que esa circunstancia se compensará en la segunda vuelta, cuando el equipo encadene cuatro encuentros seguidos en casa. Afirmó que «sumar de tres y mantenerse fuerte fuera» es clave para seguir creciendo, consciente de que cada rival «da su mejor versión» cuando recibe al Badajoz.

Por último, Marrero quiso zanjar los comentarios sobre una posible venta del club. Aseguró que ni él ni sus jugadores tienen información al respecto y que la plantilla mantiene la concentración en lo deportivo. El preparador blanquinegro reconoció no saber nada al respecto, además de mantener que «no se ha hablado de nada sobre ese tema en el vestuario» y concluyó que «lo nuestro es jugar, competir y ser la gasolina de este proyecto».