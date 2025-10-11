El plato fuerte de la jornada de Tercera en Extremadura es el 'clasicazo' del lunes

La sexta jornada en el grupo extremeño de Tercera Federación se cerrará el festivo lunes 13 con su partido más destacado, un Don Benito-Villanovense (17.00 horas) en el que se resolverá el liderato. El equipo de Villanueva de la Serena ocupa el primer puesto en solitario con 13 puntos, 3 más que el propio Don Benito que suma 10 empatado con Jaraíz, Villafranca y Puebla de la Calzada.

Domingo para acercarse

De esta forma el partido que se jugará en el estadio municipal Vicente Sanz cerrará la cita de este Puente del Día de la Hispanidad, con el resto de marcadores definidos. Este Don Benito-Villanovense es el reencuentro de ambos rivales en Tercera después del empate sin goles que ambos firmaron en el mismo escenario hace casi exactamente un año en Segunda Federación.

El partido se ha preparado con especial atención ante la alta expectación creada; Medio Día del Club para los aficionados locales y vendidas las 400 entradas que el club visitante ha recibido previamente al duelo. El derbi de las Vegas Altas siempre es un partido con una previa espectacular y esta vez con liderato en juego, aunque llegue aún en los albores del calendario.

Ni que decir tiene que el empate seguramente es el resultado que el resto de equipos de la zona noble quiere para este derbi. En la matinal del domingo juega como local uno de los más interesados: Villafranca-Cabeza del Buey (12.30); ambos llegan tras sumar la jornada anterior ante rivales de entidad, en la que el Villafranca ganó 0-1 al Llerenense y el Cabeza del Buey empató en su campo 1-1 con el Don Benito.

Y por la tarde tienen sus partidos los otros dos clubes del grupo que persigue al líder. Los dos como visitantes. En otro partido de altura se miden Azuaga-Jaraíz (17.30), duelo en el que los locales se juegan mucho porque llevan tres jornadas sin ganar y en el Gévora-Puebla de la Calzada (17.00) se vuelven a probar los visitantes intentando afianzar su papel de «equipo revelación».

Badajoz, cuatro partidos fuera

A la misma y taurina hora el Municipal Óliver Torres de Navalmoral de la Mata acogerá el Moralo-Badajoz (17.00). Dos clasificados en la zona media baja ávidos de escalar posiciones en la tabla.

Volviendo a las citas matinales llama la atención el Diocesano-Llerenense (12.00) por el peso tradicional de ambos en este torneo y porque a ambos les está costando coger ritmo esta temporada.

Comparten el horario de las doce del mediodía otros dos partidos: Montijo-Atlético Pueblonuevo en el que la cercanía entre ambas poblaciones siempre suma interés a los puntos en juego; y Calamonte-Jerez con la presión de dos competidores que aún no conocen la victoria en lo que va de campeonato. Completa la jornada el Santa Amalia-Montehermoso (17.00) en el que se junta la minicrisis local con tres partidos son ganar y el subidón visitante por venir de su primer triunfo tras su vuelta a la categoría.