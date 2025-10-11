Prueba de fuego para el Coria en el Cerro del Espino

El Coria afronta este domingo (20.00 horas) una de esas pruebas que miden el pulso real de un equipo en crecimiento. Los celestes visitan el Cerro del Espino para medirse al Rayo Majadahonda, uno de los favoritos del grupo quinto de Segunda Federación, con la confianza que otorga la primera victoria a domicilio del curso y un argumento que pesa en cualquier campo: es, con 10 goles, el equipo más realizador. El dato respalda el buen momento ofensivo de un conjunto que, además, presume de puestos de ‘playoff’ y quiere consolidarse en la zona alta.

El reto llega con doble lectura. Por un lado, el fútbol fluido que el Coria viene mostrando lejos de casa; por otro, los antecedentes recientes ante el rival de este fin de semana: la pasada temporada, el Rayo «le tenía cogida la medida» a los celestes, que cayeron 1-4 en La Isla y 3-0 en el Cerro. Aquellas derrotas se han convertido en acicate dentro del vestuario, donde el mensaje es claro: resultado positivo para confirmar el paso adelante competitivo y seguir sumando argumentos a una candidatura que ya no sorprende.

En el plano deportivo, Rai recupera a Jacobo tras dos partidos de sanción, una pieza que añade alternativas al plan del técnico. Además, podrá contar con toda la plantilla: Iván Ramos ha trabajado durante la semana a un ritmo algo inferior, pero entrará en la convocatoria. La disponibilidad total es una buena noticia ante un adversario con buen trato de balón y talento entre líneas. En el cuerpo técnico subrayan la vocación ofensiva de los madrileños y ponen el foco en nombres propios como Faure o Antonio Amaro, ex del Cacereño, auténtico cerebro del Rayo por su manejo del tempo y su precisión en el último pase.

El contexto táctico apunta a un partido de mucha atención en las transiciones, donde el Majadahonda es dañino, y a la importancia de las segundas jugadas y las acciones a balón parado.

Más allá del césped, el horario nocturno y el desplazamiento harán que la representación celeste en la grada no sea muy numerosa, aunque el equipo confía en sentir respaldo. En juego, además de tres puntos, la opción de encadenar tres victorias consecutivas, algo inédito esta temporada.