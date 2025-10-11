El Al-Qázeres sabe que deberá sudar el ‘tres de tres’

El arranque del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ha sido justo el deseado por sus responsables: dos trabajadas victorias frente a rivales que no apuntan a estar arriba, Canoe y Castelló. Este domingo, desde las 12.00 horas, se sabe que será más difícil prolongar el pleno. Y es que se visita al Osés Construcción Ardoi navarro, un equipo que quiere reconquistar lo antes posible un puesto en la Liga Femenina.

Las cacereñas viajan con una sonrisa en la cara: sin lesionadas, adaptando muy rápidamente a los fichajes veraniegos y, sobre todo, con el refrendo de los resultados. Los dos triunfos no dejan de ser dos marcas menos en la cifra de aproximadamente diez que hay que conseguir para festejar la permanencia. Solo entonces se podrá pensar en los ‘playoffs’.

Optimismo

El entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres, Jesús Sánchez, se mostró muy contento con el ambiente del equipo, consecuencia directa de haber vencido el pasado sábado al Castelló en el Multiusos. «Teníamos muchas ganas de empezar en casa con una buena imagen, y empezar ganando ayuda mucho más», afirmó este viernes.

Sánchez cree que ese día el equipo estuvo «bien y estuvo serio», a pesar de que «el rival hizo muchas cosas como para haber podido ganarnos . Creo que es tuvimos serias y supimos competir hasta el final. Mostramos carácter, que es algo que queremos que sea identidad para el resto de la temporada», señaló.

De cara al encuentro en Navarra, indicó que lo encaran con semejante actitud. «Si allí hacemos un buen partido, ser á una buena señal para la liga».

Además, consideró que maneja con una plantilla «con un poco más de ritmo de lo que conseguíamos el año pasado. Sabíamos que la forma en que está hecha nos iba a llevar a ello».

Y es que este es un Al-Qázeres algo distinto al de temporadas anteriores, cuando disponía de más jugadoras con ‘horas de vuelo’ en la Liga Femenina Challenge. En esta uno de los aspectos más destacados está siendo la efectividad con la que están jugando las dos portuguesas exteriores que acaban de llegar, Raquel Laneiro e Inés Ramos, complementadas por interiores en desarrollo aún como Nerea Liste y Victoria Gauna.