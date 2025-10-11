Terrorífico caos del Cáceres

57 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (8), Álvaro Palazuelos (6), Matteo Strikker (6), Alex Mazaira (15), Wildens Leveque (20) -cinco inicial- Patrick Lima (0), DJ Foreman (2), Luis García (0), Juan Santos (0), Nico Marina (0). 79 - CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA: Majok Deng (9), Didac Cebolla (11), Maximilian Amadasun (9), Eric Van der Haeijden (7), Rodrigo Llamas () -cinco inicial- Dylan Hayman (12), Greg McKay (0), Pablo Orenga (6), Diego Bultó (0), Adriá Domínguez (9), Jaime Llamas (6). MARCADOR POR CUARTOS: 12-17, 25-34 (descanso), 42-55 y 57-79 (final). ÁRBITROS: Carlos Betanzos y Rubén Argüelles. Eliminado: Leveque (min. 40) INCIDENCIAS: Segunda jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). 700 espectadores en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

La primera reflexión es: qué flojo debe ser el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés para que este Cáceres le ganase hace una semana por 28 puntos. Y es que el conjunto de Jacinto Carbajal fue vapuleado este sábado por la Cultural Leonesa, dejando malísimas sensaciones (57-79). Afortunadamente, cada partido es una historia y hay todo el tiempo del mundo para rectificar lo (mucho) malo que se vio en el Multiusos. La segunda reflexión es: esta es solo la segunda jornada.

El primer tiempo fue para grabarlo en vídeo... y luego borrarlo inmediatamente del disco duro y destruir todas las copias de seguridad por el bien del baloncesto. Ni siquiera la Cultural lo hizo especialmente bien, y eso que se fue nueve puntos arriba (25-34), pero es que lo del Cáceres fue bastante peor. Tardó 14 minutos en anotar su primer triple en medio de un ataque espesísimo, que no supo encontrar a un Wildens Leveque dominante en cada acción.

Suspenso general

Su equipo se mostró demasiado ansioso, con casi todos los jugadores intentando resolver por su cuenta, pero haciéndolo con muy poco acierto. Carbajal no terminaba de encontrar la rotación exacta y tampoco supo poner la calma necesaria desde la banda. Y es que el desquiciamiento ‘de serie’ que traían los suyos se vio agravado por la errática actuación arbitral, de la que, a la que por otra parte no se puede culpar del caos.

DJ Foreman entra a canasta. / jose luis barrantes

Por si fuera poco, Leveque se tuvo que ir al vestuario con un corte en la cara. Los paupérrimos números ofensivos (2/9 en triples y 10 pérdidas de balón) se tradujeron en un 25-34 en el intermedio. Era cruel, pero no exagerado, ante los indiscutibles pecados cometidos.

Había margen para redimirlos, eso sí, y el vídeo proyectado en el descanso con el histórico Stanley Jackson enviando ánimos podía ser inspirador. Pero el reinicio no fue precisamente alentador y la diferencia siguió encallada en los diez puntos. Alex Mazaira escogió un momento horrible (36-46, min. 27) para que le señalasen la tercera técnica al Cáceres. La frustración es lo que tiene.

En esas Carbajal probó un poco a la desesperada poner a Patrick Lima de base, no queriéndole meter el marrón a Nico Marina, que ya llevaba tres balones lanzados a la grada. A veces se nos olvida que tiene 16 años.

Quedaban diez minutos y la situación estaba igual o peor (42-55). Estaba el doble filo de que hubiese humillación o heroicidad y tocó lo primero. La Cultural siguió muy cómodo sobre el parquet, cogiendo mayor confianza a medida que sentía la victoria cerca, mientras que enfrente solo encontraba salvas disparatas de jugadores que quería salvar sus números. Leveque sí lo logró (20 puntos y 11 rebotes), pero a esto juegan cinco. Y en el baloncesto moderno hay que contar con una rotación de ocho o nueve de calidad, algo que ni de lejos se vio. Brutal un último dato: entre los cinco suplentes locales solo totalizaron dos puntos.