Vuelve el Mérida más endeble

2-UNIONISTAS DE SALAMANCA: Unai Marino; Jan Encuentra, Farru, Aleix Gorjón, Prada; Juanje, Jota (Gastón, 82’), Álvaro Gómez (Roldán, 82’), Abde (Piñán, 60’); Pere Marco (Hugo de Bustos, 60’) y De la Nava (Ramiro, 89’). 0-MÉRIDA: Adrián; Pipe (Jacobo, 78’), Gaizka Martínez (Rodrigo, 88’), Javier Lancho, Eudald Vergés; Carlos Doncel (Rui Gomes, 65’), Martín Solar; Javier Areso (Víctor Corral, 65’), Raúl Beneit (Artola, 65’), Chiqui; y Álvaro García. GOLES: 1-0 (50’): Abde. 2-0 (63’): Hugo de Bustos. ÁRBITRO: Clemente Manrique, del colegio canario. Amonestó a los locales Jota, Aleix Gorjón, De la Nava, Prada y Juanje; y al visitante Carlos Doncel. INCIDENCIAS: Estadio Reina Sofía. 3.315 espectadores, de los cuales unos 350 eran seguidores visitantes.

El Mérida volvió a mostrar sus mayores defectos, después de lo que parecía ser el camino correcto en su anterior duelo en casa. No pudo dar continuidad a su victoria de la pasada jornada ante el Arenas y perdió de forma clara y justa en el Reina Sofía (2-0). El Unionistas de Salamanca, que partía como colista, fue mejor y mereció el triunfo ante un rival que aguantó la primera parte, pero se vino abajo tras encajar el primer gol en los primeros compases de la segunda mitad. Lo intentó, pero más con el corazón que con la cabeza.

El conjunto extremeño saltó al terreno de juego sin complejos, y apenas a los dos minutos de juego Álvaro García estuvo muy cerca de abrir el marcador. Su disparo, en el interior del área, se marchó por encima del travesaño de Unai Marino. La igualdad entre salmantinos y emeritenses estuvo marcado por la igualdad en el primer cuarto de hora.

Ninguno de ellos fue capaz de generar claras opciones de gol después de la que tuvo el delantero extremeño.

En el minuto 23, Pere Marco probó fortuna con un tiro cruzado, aunque con escasa fortuna tras una jugada de Álvaro Gómez y Jan Encuentra. Era la réplica a una acción de ataque minutos antes de los locales. Posteriormente y después de la primera media hora el Unionistas reclamaron el VAR por una posible expulsión. El colegiado no la concedió.

A medida que fueron transcurriendo los minutos, el Mérida tomó el mando del partido y del balón. Buscó con más insistencia el primer tanto del partido ante un rival que reculó líneas. No consiguió su objetivo a pesar de intentarlo de forma insistente por lo que se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con el marcador que no sufrió alteración alguna.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, no tardó en cambiar el marcador. Abde presionó al portero Adrián, que intentó despejar y el balón acaba metiéndose con mucho suspense en la meta de rebote. Un error imperdonable del guardamenta. Hasta ese momento no había sucedido absolutamente nada. Los de Fran Beltrán quedaron muy tocados y lo aprovechó el conjunto salmantino.

Jota estuvo muy cerca de ampliar la cuenta para los albinegros. Lo consiguió el canterano Hugo de Bustos. Fue en un contragolpe que culminó el canterano tras un centro de Álvaro Gómez y un control y definición perfecta (2-0).

Negros minutos

De este modo se le complicaba mucho el partido al Mérida ante un Unionistas mucho más efectivo en ataque. Fran Beltrán recurrió a los cambios para cambiar la dinámica y dar potencial en ataque en busca de un tanto que le pudiera meter de nuevo dentro del partido. Y estuvo a punto de conseguirlo Artola, pero su disparo se fue fuera por muy poco.

El Mérida fue más valiente, aunque descuidó su retaguardia lo que el Unionistas intentó aprovecharlo para asestar el golpe definitivo al partido con un tercer gol. Luego fue el turno de Artola y Eduald Vergés. Sin embargo, Unai Marino no dio margen a la sorpresa. Fue un auténtico muro para los extremeños. Siguió insistiendo los visitantes. En el minuto 81, Álvaro García no encontró el premio que esperaba con su tiro.

Sin pegada

Ya en el tramo final del encuentro, un centro de Hugo de Bustos no acabó culminando el uruguayo Roldán. Se cumplía el minuto 87. Impotente en ataque, el Mérida empezó a bajar los brazos ante el escaso tiempo que tuvo para darle la vuelta a la situación o, al menos, salvar un punto. Ya no cambió el marcador, pese a que en el tiempo de añadido Martín Solar envió un balón al palo.

En definitiva, paso atrás del cuadro de Fran Beltrán en un día aciago en Salamanca después de lo que había sido un gran encuentro en el Romano ante el Arenas. Con ello, el equipo extremeño continuará en zona de descenso tras la disputa de la jornada.