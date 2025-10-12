Que el Badajoz no carbura es ya un secreto a voces después de cosechar otra derrota en liga, esta vez ante el Moralo en Navalmoral de la Mata. Una situación que por el momento están aprovechando equipos como Jaraíz, Villafranca o el propio Puebla de la Calzada, que sigue como equipo revelación de este inicio de curso, y que no hacen más que alejarse de los pacenses. Y todo en una jornada en Tercera que queda a expensas aún de cerrarse del derbi entre Don Benito yVillanovense que se disputa este lunes en el Vicente Sanz.

Moralo 1-Badajoz 0

Nuevo tropiezo del Badajoz de Juan Marrero en este arranque de liga. Los blanquinegros, esta vez, cayeron derrotados en su visita a un Moralo que hizo bueno el gol de Fran Adeva para ponerse por delante y sacar los tres puntos del municipal. Los de Navalmoral se sobrepusieron a un cuadro pacense que gozó también de algunas ocasiones para haber hecho el empate, pero no estuvieron acertados de cara a portería. Los blanquinegros, que suman tres derrotas en lo que va de liga, son penúltimos con solo tres puntos, mientras que el Moralo ocupa una plácida octava posición.

Villafranca 1-Cabeza del Buey 1

Empate a uno entre el Villfranca y el Cabeza del Buey. Un reparto de puntos que no termina de satisfacer del todo a ninguno de los dos equipos. A los amarillos porque venían en buena dinámica de resultados y porque querían regalar a su afición un nuevo triunfo en casa para seguir en la parte alta de la clasificación. La parte positiva para los de Javi Pérez es que siguen en esos puestos de honor. Peor sabor de boca deja a los caputbovenses, que aunque vuelven a sumar un punto importante en su pelea por la salvación, no conocen aún la victoria en estas primeras seis jornadas de liga. Marcaron Antonio para los locales y Barranco para los visitantes. Villafranca tiene 11 puntos y Cabeza del Buey tiene cinco.

Calamonte 0-Jerez 0

Reparto de puntos entre Calamonte y Jerez, que empataron a nada tras no conseguir perforar la portería de su contrario este domingo. Ambos equipos continúan sin conocer a qué sabe la victoria esta temporada, porque ni los de Cubi ni los de Juampe Sánchez han ganado aún en este arranque liguero. El Jerez, en descenso, suma cuatro puntos, los mismos que tiene el Calamonte, que está fuera de esos puestos.

Montijo 1-0 Pueblonuevo

Un solitario gol de Alberto para el Montijo fue suficiente para dejar los tres puntos en el Emilio Macarro en el duelo de proximidad ante el Atlético Pueblonuevo. Todo ello en un choque marcado por la máxima igualdad y que acabó decantando un solitario tanto. El conjunto montijano encadena dos victorias consecutivas y se coloca, con diez puntos, en la zona alta de la clasificación. El Pueblonuevo, con tres, cierra la clasificación.

Diocesano 2-Llerenense 1

Victoria de mucho mérito la del Diocesano este domingo en casa ante el Llerenense. Los colegiales se impusieron gracias a los goles de Koke y Nágera ante un Llerenense al que no le bastó el gol de Mario Tomé para sacar algo positivo de su visita a Cáceres. Los de Senso, con nueve puntos, solo han perdido uno de los seis encuentros que han disputado y el Llerenense se descuelga con seis puntos.

Gévora 2-Puebla 2

Interesante encuentro entre el Gévora y el Puebla de la Calzada. Un choque que acabó en empate a dos y que afianza a ambos equipos la línea que venían arrastrando los últimos encuentros. El Puebla de la Calzada, gracias a este empate, continúa entre tres primeros con once puntos y el Gévora en mitad de tabla con siete puntos hasta el momento. Todo ello en un choque que los locales lograron remontar tras el doblete inicial de Manu Soltero para los poblanchinos en la primera media hora de juego. Empataron con goles de Álvaro Perera e Isma Perera lograron la igualada en el marcador.

Santa Amalia 1-Montehermoso 0

El Santa Amalia de Carlos Pizarro se impuso por la mínima al Montehermoso gracias a un gol de Pelu al cuarto de hora de la segunda mitad. El conjunto amaliense regresa a la senda de la victoria tras tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Son séptimos con diez puntos y el Montehermoso, decimosexto, tiene cuatro después de seis jornadas.

Azuaga 1-Jaraíz 2

El Jaraíz volvió a la senda de la victoria tras dos partidos sin ganar y lo hizo ganando al Azuaga. Los veratos ganaron 1-2 ante un Azuaga que puso en serias dificultades a su rival. Marcó Antonio Vera para los locales y Fabio y Luismi Bueno para los visitantes.