Pádel
Brillante triunfo de Paula Josemaría y Ari Sánchez en la final de Milán
La extremeña y la catalana recuperan su mejor versión y ganan 6-2 y 6-4 a Bea González y Claudia Fernández y siguen en la lucha por el número uno
La extremeña Paula Josemaría y su compañera Ari Sánchez conquistaron con autoridad el título del P1 de Milán, tras imponerse en la final a Bea González y Claudia Fernández por un sólido 6-2 y 6-4. Una victoria de peso para la dupla número dos del circuito, que vuelve a mostrar su mejor versión en un tramo decisivo de la temporada y mantienen así vivas las opciones de recuperar el número uno.
Desde el primer punto, Paula y Ari salieron decididas a imponer su juego. Ari dominó desde el fondo con una gran lectura táctica, mientras que Paula, desatada en el cruzado, logró romper la defensa rival con su potencia habitual. El primer set fue un vendaval: dos breaks y un 6-2 que reflejaba su dominio.
En el segundo parcial, Bea y Claudia intentaron reaccionar, pero la respuesta de la extremeña y su compañera fue inmediata. Tras la igualdad inicial (2-2), Paula y Ari se escaparon en lo que parecía otro paseo (5-2), aunque sus rivales reaccionaron para ponerle picante (5-4), aunque no llegaron a más y cedieron 6-4.
Más allá del título, esta victoria refuerza las sensaciones de una pareja que vuelve a ilusionar. Con confianza y una conexión en pista que recuerda sus mejores momentos, Paula y Ari han lanzado un claro mensaje: están de vuelta… y no han dicho su última palabra.
