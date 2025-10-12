El Cáceres culpa a la falta de rebote y a las pérdidas

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, analizó con dureza la derrota de su equipo ante la Cultural Leonesa está sábado (57-79). «Un mal día, un mal partido. No hemos competido en ningún cuarto», lamentó en la rueda de prensa posterior. Reconoció que el rival, al que felicitó, había realizado «un buen encuentro, muy duro y físico».

A continuación aludió a una retahíla de estadísticas para explicar lo sucedido. «Los números no mienten. Tenemos 21 pérdidas, ellos 7. Ahí hay una diferencia muy grande de posesiones. Y luego, el rebote va a ser igual. Ellos tienen 15 ofensivos y nosotros 8. Entonces, la diferencia de pérdidas son 14. En rebote ofensivo son 8. Son los 22 tiros de más que han hecho ellos. Entonces, si un equipo viene a tu casa y hace 22 tiros más a canasta que tú, es complicado», lamentó.

Madurar

«La primera parte realmente tampoco ha sido demasiado brillante por ninguno de los dos equipos. Hemos intentado, al inicio del tercer cuarto, meternos en el partido, pero no hemos sido capaces y ellos han sido muy constantes. Y a nosotros nos ha afectado esos dos aspectos de las pérdidas y no dominar los rebotes», reiteró.

El técnico cacereño reconoció que «nos ha faltado haber estado un poquito más duros en balones divididos y no distraernos con el tema arbitral. Son aspectos a mejorar y en los que tenemos que madurar si queremos competir».

Según desveló, «en la pizarra, en nuestra charla de prepartido, había dos focos muy claros: el rebote y el no irnos de partido con su juego físico. Lo hemos comentado, pero no hemos sido capaces de controlarlo. En esta liga no puedes competir con ningún marcador con 21 pérdidas y sin dominar el rebote. Es imposible».