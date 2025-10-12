El Coria suma un valioso empate en Majadahonda

0 - RAYO MAJADAHONDA: Prieto; Gordo (Pol Prats, min. 73), Dani Ramos, Javi Tejedor, Durán; Amaro; Yuya (Fran Pérez, min. 59), Álex Barba (Dani Vidal, min. 59), Koke San José (Noguera, min. 59), Dani Plomer; Faure (Javi Martín ,min. 73). 0 - CORIA: Aarón Alonso; Benji, Iñaki León, Álvaro, Jacobo; Javi Tapia (Adri Pérez, min. 62), Sergio Gómez; Dawda (Hugo López, min. 73), Bautista, Chavalés (Álex Martínez, min. 83); Mercadal (Iván Ramos, min. 83). ÁRBITRO: Ángel Manso Rojas (castellanoleonés). Amarilla a Durán y Dani Plomer por el Rayo Majadahonda; y a Javi Tapia, Benji, Sergio Gómez, Chavalés y Aarón Alonso por el Coria INCIDENCIAS: Estadio Cerro del Espino. Unos 640 espectadores.

Trabajado punto el conseguido por el Coria en su visita al Rayo Majadahonda (0-0). Tras una primera parte de dominio celeste, donde alguna ocasión tuvo Juanjo Chavalés o Adri Mercadal para adelantar al equipo cauriense, la segunda parte fue de control franjirrojo y en donde Aarón Alonso realizó alguna intervención de mucho mérito. Punto que convence más al Coria, que vuelve a La Isla dos partidos después para enfrentarse el próximo domingo al Fuenlabrada.

El encuentro arrancó con intensidad y a los tres minutos, una falta de Javi Tapia sobre Yuya significó la primera tarjeta amarilla para el equipo cauriense. De la falta botada por Amaro, muy atento Aarón Alonso para blocarla. Destacar que es el primer partido como titular de Aarón Alonso, ya que Loscos había sido el protagonista en los otros cinco encuentros.

A partir de entonces, dominio del Coria y el Rayo Majadahonda encerrado en su campo pero bien estructurado defensivamente, dejando pocos huecos por donde hacerle daño a Prieto. En el 11, gol anulado a Yuya por fuera de juego pitado con anterioridad. La réplica, balón en profundidad a Adrià Mercadal pero Prieto, rápido, tuvo que salir de su área para despejar en plancha. Seguía apretando el conjunto celeste y de cabeza, Chavalés tuvo un potente remate pero centrado a las manos de Prieto.

Rai Rosa pedía más intensidad a las bandas, para hacer más daño y poder colgar balones para Mercadal y Chavalés. También le pedía a Dawda que explotase su velocidad y buscase el uno contra uno. En el 19, saque en largo de Aarón Alonso, control orientado de Benji y pase al hueco a Dawda, que no encontró compañero que rematase bien dentro del área local.

Mediada la primera parte, otro balón en largo, esta vez a Mercadal pero al se le hizo largo llegar al área y finalmente fue enviada a córner su jugada. En el 30, otra buena ocasión visitante tras una contra bien armada y dejada de cara de Dawda a Benji que remató a las nubes.

Una mala acción de Sergio Gómez le costó la tarjeta amarilla y Rai Rosa se lamentaba. Otro jugador apercibido que debería de cortarse a la hora de meter el pie. Con exceso de balones en largo terminó la primera parte que reflejaba un 0-0 en el electrónico.

El segundo tiempo

No hubo sustituciones tras el paso por vestuarios pero se podían ver hasta cinco jugadores caurienses calentando en la banda. El Rayo Majadahonda subió la línea de presión varios metros y eso lo acusaron los celestes, que apenas lograban tener la posesión del esférico. En el 50, internada por la derecha de Dawda y su centro al corazón del área lo remataba Mercadal de cabeza en plancha fuera.

Dawda pugna por el balón con un futbolista majariego. / CD Rayo Majadahonda

Seguían buscando la profundidad de Mercadal pero esta vez Jacobo tampoco lograba conectar con él. Los minutos pasaban y apenas se pisaban las áreas. Aarón Alonso estuvo atento para despejar un balón suelto al que intentaba llegar Ilies Faure. Así, con el Coria sin pasar apuros, el técnico local realizó un triple cambio en busca de algo nuevo sobre el césped.

Los últimos minutos

También Rai Rosa movió ficha sentando al amonestado Javi Tapia y dando entrada a Adri Pérez. En el 67, buena conexión entre Bautista y Jacobo que dejaba a este último en el lateral del área pero su pase atrás no encontró rematador.

Corría el 69 cuando el árbitro recogió una lata en el área de Aarón Alonso y tuvo que avisar al delegado de campo de la situación. Varios minutos estuvo parado el encuentro por esta circunstancia. La más clara del equipo majariego llegó en el 72 cuando Faure se plantaba ante el meta visitante y con todo a favor la enviaba por encima del larguero.

El Rayo Majadahonda estaba acabando bien el encuentro y en el 77, disparo raso dentro del área y un pie evitó el gol sobre la línea de gol. Rai Rosa se llevaba las manos a la cara porque los minutos favorecían a los locales. Apenas pisaba Coria campo contrario y bien ordenado esperaba el final del partido, que llegó sin que el marcador se moviera.