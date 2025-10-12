Punto feliz para el Cacereño

0 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Martínez, Adri Crespo, Sanvi, Joserra, Deco (min. 77, Rementería), Diego Guti, Raúl Sanchís (min. 72, Sanchidrián), Berlanga (min. 89, Javi Barrio), Diego Gómez (min. 77, César Gómez). 0 - TENERIFE: Dani, David Rodríguez, Juanjo (Javi Pérez, min. 84), Zoilo, Cris Montes (mi. 64, Noe López), Nacho Gil (Jeremy Jorge, min. 75), Landazuri, Aitor Sanz(Fran Sabina, min. 84), Enric Gallego (m. 64, Fabricio) y Álvaro. ÁRBITRO: Abraham Domínguez Cervantes (Andaluz). Roja a Martínez (m. 88). Amarillas a los locales Deco, Raúl Sanchís, y los visitantes Landazuri y Zoilo. INCIDENCIAS: Partido de la séptima jornada. Príncipe Felipe. Casi lleno (5.808 espectadores). Hizo el saque de honor el nadador Guillermo Gracia. Minuto de silencio por los abonados fallecidos y por el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Los aplausos resonaron en el Príncipe Felipe pese a no ganar el Cacereño. Empató (0-0) en un notable duelo ante el equipo dominador de la Primera Federación, que tropieza por primera vez. Siete puntos y un escenario recuperado para la causa, pese a los problemas del césped, es el balance motivante de un encuentro para el recuerdo.

El Cacereño volvía a casa, pero había trampa de por medio: la condición de ‘coco’ del rival. Y eso es mucho, muchísimo, en una categoría ya de por sí hiperexigente. Sin embargo, emocionalmente, el contexto no podía ser más favorable en el retorno tras todo lo generado después de aquel glorioso 5-2 al Estepona el 30 de mayo que dio paso a la Primera Federación, un lujo considerado hace poco una entelequia.

Julio Cobos prefirió no arriesgar con Iván Fernández y su lesión muscular, de la que está aparentemente sano pero no rodado, y escondió las bajas de Ajenjo y Carlos González, los dos futbolistas de más talento que tiene en el medio del campo, ambos lesionados. Trazó la partida táctica a Álvaro Cervera situando a tres centrales para contrarrestar la ingente fortaleza ofensiva de la dupla Enric Gallego-Álvaro. Todo el músculo en los verdes para equilibrar fuerzas, pese a la nueva suplencia de Rementería. El Tenerife no se saltó en el inicio un ápice de ese guión que tanto rédito le está dando. Pura lógica.

El balón entró en la portería de Nieves tras un córner, pero el gol fue invalidado por el árbitro. La revisión le ratificó. Era el minuto 5 y el Tenerife ya monopolizaba el cuero. Pero en la siguiente acción Raúl Sanchís cabeceó a la escuadra a centro de Berlanga y Dani voló para despejar. Un aviso por el otro. El césped, muy tierno, se levantaba. Los jugadores no podían tener confianza para arriesgar. Con ello se contaba.

Diego Nieves, felino, evitó el tanto de Nacho Gil en el ecuador del primer acto en un encuentro que gobernaban los canarios claramente.Y todo ello al adaptarse mejor a las condiciones del terreno de juego, paradójicamente en un duelo desigual en cuanto a calidad técnica de los futbolistas. Además, Diego Gómez era una isla, con muchos metros de distancia en relación a sus compañeros.

El decano extremeño lo pasaba mal. Enric Gallego intimidaba, pero el monólogo del líder estaba aparentemente controlado. Andaba agazapado el CPC esperando a su codiciada presa. Apenas hubo noticias ya en las áreas antes del descanso.

Segunda mitad

Todo estaba en disputa. La aparente superioridad canaria no era garantía alguna para el líder. El Cacereño, eso sí, con más fe y orden que fútbol de salón, tenía opciones.

En realidad, intimidaba el tridente del centro de la defensa verde, con Sanvi, Martínez y Crespo imperiales. El público creía en su equipo también. Emi y Joserra subían. Por qué no ganar. Sanvi remató a gol y el chicharrero Zoilo sacó bajo palos. Se fue Enric Gallego, puede que aburrido.

El Cacereño amenazaba, el trabajo de Berlanga y Diego Gómez era tremendo.

Sanchidrián suplió a Raúl Sanchís. Cobos sabía que había posibilidades de saltar la banca. Salieron también Rementería y César Gómez por unos reconocidos Deco y Diego Gómez.

La excesiva roja a Iván Martínez en los estertores del duelo reafirmó la idea de que el 0-0 era un premio evidente, pero el Cacereño quiso más. Se quedó en el empate, pero el premio fue bien recibido. Había mucho que festejar. La Primera Federación ha llegado de verdad a Cáceres y a su gente. Albricias.