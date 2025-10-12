Un punto de fortaleza para seguir líderes

Ficha: Lorca 0-0 Extremadura LORCA: Ernestas; Morros, Monteverde, Álvaro Martínez, Dani Albiar (Gabri López, m.63), Escobar (Soler, m.75), Alex Peque (Adri Heredia, m.63), Fromsa, Naranjo, Willy, Acevedo. EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Pardo, Cano, Barace, Zarfino, Callejón (Robe Moreno, m.80), Marco Manchón, Núñez (Núñez, m.63), Frodo, Usama (Carlos Fernández, m.80). ÁRBITRO: Héctor Rodríguez Carpallo (Castilla y León). Amonestó con amarilla al local Álvaro; y a los visitantes Zarfino y Carlos Fernández. Roja directa a Luis Nicolás en el minuot 90. INCIDENCIAS: 1.500 espectadores en el municipal El Rubial de Águilas.

Puntazo del Extremadura en El Rubial ante el Lorca Deportiva que, sólo con el tiempo, cobrará el verdadero valor que tiene. Posiblemente, la sensación de los azulgranas fue la de perder una gran opción de lograr tres puntos, pero en ocasiones, las circunstancias, obligan a salvaguardar lo que tienes. Y no perderlo.

El empate sin goles del Extremadura ante el Lorca Deportiva en Águilas cobra valor si ponemos todo en contexto. Los de Cisqui llegaron con muchas bajas al partido como Fran Rosales, Carlos Cordero, Barrero, Tala o Maikel. A ellos, a última hora, se sumó la baja inesperada de Dieguito, al que más afectó el virus que azotó durante la concentración al vestuario azulgrana. Ese virus dejó KO a Dieguito y dejó muy tocados a Miguel Núñez y Manchón. El primero duró 70 minutos. Y el segundo aguantó el partido en un esfuerzo titánico de valorar.

Más allá del contexto, el Extremadura tuvo un plan durante el partido, pero no tuvo acierto. Las mejores ocasiones fueron azulgranas, pero Ernestas mantuvo vivo al Lorca.

La primera ocasión clara del Extremadura la tuvo Frodo, que no pudo resolver en un mano a mano escorado tras una gran asistencia de Pardo por encima de la defensa.

El último cuarto de hora de la primera parte fue la gran opción del Extremadura. Samu Hurtado tuvo una ocasión clara con un disparo dentro del área que le salió muy centrado.

Más tarde, Usama se inventó una jugada por dentro maradoniana y su disparo con la zurda la sacó Ernestas de milagro a córner. Y en ese saque de esquina, botado por Callejón, Pardo remató de primeras y Ernestas hizo el paradón del partido. En la primera parte, el Lorca no existió en ataque.

En la segunda mitad, el Lorca creció en ataque, pero se estampó con un juego directo que Pardo y Ángel Cano neutralizaron con una actuación sobresaliente en el eje de la zaga. El Extremadura pisó menos área, también las tuvo para ganar. Una muy clara fue de Samu Hurtado, que tras una serie de rechaces empaló un balón dentro del área que Ernestas sacó de milagro con pies abajo.

Poco después, un servicio precioso de Manchón lo remató fuera Callejón por poco. Y en el último arreón, Carlos y Marco también perdonaron. En el descuento, Luis Nicolás fue expulsado por roja directa. Ahí, el Extremadura decidió no arriesgar y salvaguardar un punto que, por las circunstancias, tiene muchísimo mérito. n