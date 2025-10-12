El Al-Qázeres, vapuleado

85 - OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI: Victoria Llorente (5), Faustine Parra (13), Lucía Gutiérrez (12), Julieta Mungo (7), Sara Castro (11) -cinco inicial- Mamen Blanco (9), Miriam Recarte (6), María Asurmendi (10), Aixa Wone (7), Valero, Andrea Elso (5). 53 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (8), Lucía Méndez (4), Nerea Liste (16), Inés Ramos (14), Josephine Filipe (7) -cinco inicial- Lucía Fontela (2), Clara Prieto (0), Carmen Suárez (0), Victoria Gauna (2). MARCADOR POR CUARTOS: 22-11, 38-23 (descanso), 65-39 y 85-53 (final). ÁRBITROS: Andrea Alejo Sánchez y Daniel Cotta Avila. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Tercera jornada de la Liga Femenina Challenge. Polideportivo Arrosadia

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura cosechó su primera derrota. Las de Jesús Sánchez pelearon con uñas y dientes, pero lo cierto es que muy pronto se quedaron atrás ante un Osés Construcción Ardoi que impuso un alto ritmo y le generó mucho problemas a su rival (85-53). Se dejaron llevar por los nervios y la precipitación las extremeñas, que aunque se mantuvieron con vida hasta el tercer cuarto, nunca dieron la sensación de poder ganar.

Tenía el Al-Qázeres a su primer examen duro en este inicio de campeonato con la visita a la cancha del recién descendido Osés Construcción Ardoi. Lo intentaron las de Jesús Sánchez con una férrea defensa que durante los primeros tres minutos le permitió mantener a raya al rival (2-0). Más problemas tenían las extremeñas en ataque, donde una y otra vez acababan perdiendo balones y fallando lanzamientos ante la presión del rival. Aún así, aguantaban las de Cáceres, que después de seis minutos seguían a solo un puntos de su rival (8-7).

La defensa extremeña estaba funcionando, pero Osés Construcción Ardoi no había mostrado aún todas sus cartas. Reajustaron sus líneas las locales, que metieron una marcha más en ataque y empezaron a buscar el tiro exterior para romper la zona de su rival. Les funcionó y en apenas dos minutos las navarras firmaban un parcial de 7-2 que las colocaba 15-9.

No conseguía ahora reaccionar el conjunto visitante pese al tiempo muerto de Jesús Sánchez y Ardoi seguía abriendo brecha con un triple de Asurmendi (20-9). Inés Ramos conseguía romper la sequía anotadora de las suyas, aunque no pudo evitar que las locales se fuesen al final del primer cuarto todavía con 11 puntos de renta (22-11).

Ya en el inicio del segundo cuarto, volvía a anotar Ramos, que daba esperanza a las suyas. Pero lo cierto es que el Al-Qázeres seguía teniendo muchos problemas en ataque y, aunque consiguió recuperar el tono defensivo y cortar la escapada de su rival, no pudo recortar diferencia. Sus pérdidas de balón y su precipitación a la hora de encarar el aro contrario impedían a las de Jesús Sánchez cambiar la dinámica del partido y mediado el segundo cuarto perdían ya de 14 puntos (30-16).

Salto inicial del choque. / OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI

Cuesta abajo

No mejoró la situación en los siguientes cinco minutos. La falta de banquillo del Al-Qázeresempezaba a hacerse evidente y cada vez que alguna de las titulares debía descansar, el equipo lo acusaba. Mientras, Osés Construcción Ardoi se hacía fuerte y seguía creciendo. Las locales no se relajaban y al descanso se iban ya con una renta de 15 puntos que, más por sensaciones que por amplitud, se antojaba poco menos que insalvable para las pupilas de Jesús Sánchez.

Pese a todo, no bajaban los brazos las extremeñas, que tras el descanso firmaban un parcial inicial de 0-5, triple de Josephine Filipe incluido, para volver a ponerse a ´solo´ diez puntos en poco más de un minuto.

Imposible

Pero duró poco la alegría en las filas visitantes. Las de Juantxo Ferreira volvían a imponer un ritmo infernal a su juego, un ritmo que intentaban seguir las visitantes, que sin embargo acababan cayendo en los errores y la precipitación. Faustine Parra acribilló la defensa zonal visitante con dos triples casi desde media cancha que volvían a dejar la renta local casi en 20 puntos.

Lo intentaron todo las cacareñas, pero sus propios errores seguían condenándolas y Ardoi no perdonaba, castigando cada fallo y cada perdida de balón para seguir ampliando ventaja y llegar al minuto 30 con una diferencia a su favor de 26 puntos.

No cambió la dinámica en el último cuarto y, pese al desgaste físico, las locales seguían imponiendo un alto ritmo y alcanzaron los 30 puntos de renta, presentando sus credenciales al ascenso.