Baloncesto. Tercera FEB

San Antonio y Bosco Mérida, los dos extremeños invictos

La derrota del Sagrado ante el Huelva Comercio cierra la jornada

El Bosco Mérida festeja su triunfo ante el Vítaly La Mar BCBadajoz.

El Bosco Mérida festeja su triunfo ante el Vítaly La Mar BCBadajoz. / Bosco Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Acabó la segunda jornada del subgrupo D-B de la Tercera FEB y dos conjuntos extremeños, el San Antonio Cáceres y el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, marchan en el grupo de cabeza con dos victorias en dos encuentros. El filial del Cáceres, segundo, va por delante gracias al ‘average’ general. Ambos ganaron respectivamente a Baublock Gymnástica (82-96) y Vítaly La Mar BCBadajoz (87-84).

En el otro polo está el Lithium Iberia Sagrado, derrotado en casa por el Huelva Comercio (80-96) y que todavía no ha ganado, ocupando el duodécimo puesto.

En zona templada con un balance de 1-1 están Hache Publicidad Moraleja y CBA Spain, que se impusieron a San Fernando (67-74) y Alcalá Caja 87 (75-71).

