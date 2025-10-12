Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol. Primera Nacional

Fin de semana perfecto para el Licenciados: doble victoria y liderato

El equipo cacereño, debutante en Primera, acumula tres triunfos en otros tantos encuentros

Equipo del Licenciados esta semana.

Equipo del Licenciados esta semana. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Debut como local para enmarcar del CP Licenciados Reunidos ante su entregada afición en el pabellón colegial. Las cacereñas firmaron dos triunfos incontestables por 3-0, consolidando un arranque de temporada soñado que las sitúa como líderes de la clasificación de Primera Nacional, al que han llegado tras ascender la pasada campaña.

El sábado, las colegialas se impusieron al CV Coslada con parciales de 25-19, 25-18 y 25-17, mostrando un juego sólido, agresivo en la red y con un saque muy efectivo que desarboló al conjunto madrileño.

Este domingo, lejos de relajarse, las chicas de Juan Pedro Martín repitieron exhibición ante el Tenerife Libby’s La Laguna, filial del histórico Haris de Superliga 1, al que dominaron con parciales de 26-24, 25-15 y 25-22. El equipo brilló especialmente en bloqueo y mantuvo una intensidad constante que hizo vibrar a la grada.

Con los mejores

Con tres victorias en tres partidos, el Licen se aúpa a la primera posición de la tabla, un logro inesperado para un recién ascendido que está demostrando que ha llegado para competir de tú a tú con los grandes.

Noticias relacionadas y más

Desde el club se respira ilusión, aunque también prudencia. “Estamos más que satisfechos por este magnífico arranque. Seguimos con los pies en el suelo y con el mismo objetivo: alcanzar la permanencia y disfrutar de esta categoría”, señalan desde la entidad al término del encuentro de este domingo. "Un inicio de temporada inmejorable que invita a soñar, pero con la serenidad de quien sabe que el camino acaba de empezar", agregan.

