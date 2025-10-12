La triatleta extremeña Nieves Gemio brilla en el Mundial Ironman de Kona

La triatleta extremeña Nieves Gemio, del Club Triatlón Don Benito, ha firmado una actuación sobresaliente en el Mundial Ironman de Kona (Hawái), la prueba más emblemática y legendaria del triatlón mundial. Gemio completó su primer Mundial Ironman con un tiempo de 11 horas, 2 minutos y 58 segundos, logrando la posición 46 en el grupo de edad 35-39 años (de un total de 199 triatletas) y siendo además la primera española en cruzar la línea de meta.

La competición comenzó a las 6:40 de la mañana, con 3,8 kilómetros de natación en aguas agitadas y con fuerte oleaje, que la triatleta completó en 1 hora y 15 minutos. Tras una rápida transición, afrontó los 180 kilómetros de ciclismo bajo las duras condiciones de viento y calor características de la isla, parando el cronómetro en 5 horas y 53 minutos. Finalmente, en la maratón (42,2 km), Gemio protagonizó una gran remontada de 25 posiciones, completando este último segmento en 3 horas y 45 minutos, una marca clave para su resultado final.

Al cruzar la meta, Nieves no ocultó su emoción. “Acabo de terminar el Campeonato del Mundo Ironman en Kona, la cuna del Ironman, donde he competido con las mejores del mundo. Me encuentro ahora mismo súper feliz porque las sensaciones que he tenido de principio a fin han sido muy, muy buenas, destacando sobre todo la maratón final, que terminé con muchísima fuerza”, expresó con una sonrisa.

Nieves Gemio se dispone a cruzar la línea de meta. / Cedida

La triatleta de Alburquerque valoró también el significado de su logro: “Estar aquí ya era un premio, pero rendir a este nivel ha sido la confirmación del trabajo bien hecho durante los últimos meses”, señaló. Añadió además que lograr ser la primera española en meta le produce “un orgullo enorme” y quiso agradecer “a todos los que han apoyado y acompañado este sueño”.

Gemio se despide de Hawái con un gran sabor de boca, habiendo cumplido uno de los mayores retos de su carrera y viviendo una experiencia que define como “inolvidable”. Tras un breve descanso, afrontará en apenas cuatro semanas su segunda cita mundialista del año: el Mundial Ironman 70.3, que se disputará en Marbella, donde pondrá el broche final a una temporada excepcional.