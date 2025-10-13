Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: "Como futbolistas los dos jugamos en campos peores"

Un periodista canario le preguntó a Julio Cobos sobre las palabras del entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, que minutos antes había afirmado en varias ocasiones que lo que se había vivido en el Príncipe Felipe (0-0) no había sido un encuentro. El técnico del Cacereño, muy tranquilo y con cierto gracejo recordando la época de futbolistas de ambos, le contestó: “Sí creo que ha sido un partido de fútbol. Hay que adaptarse al terreno de juego. Él y yo hemos jugado (él mejor) en campos muy malos, peores que éste, y nos hemos adaptado. Además, lo dijo él en la previa: era para adaptarse. Ellos en el primer tiempo se han adaptado muy bien, han sido más listos y en el segundo hemos sido nosotros algo mejores. Ojalá siempre jugásemos en campos perfectos, hoy tocaba en éste. Se ha estropeado un poco, pero…».

El técnico verde dio la explicación teniendo en cuenta que su colega había incidido especialmente en los problemas del césped. Fuera de este intercambio de opiniones y del revuelo que se ha generado en las últimas horas en las redes sociales, Cobos estaba contento «por ser el primer equipo que es capaz de rascar algo con el Tenerife. El ambiente ha sido espectacular. Ya teníamos ganas de venir a nuestro estadio y ha sabido un poco a los partidos que se han vivido en el Príncipe Felipe en la Copa del Rey o de playoff» abundó.

El análisis era evidente que iba a tener claves positivas. «En el primer tiempo ellos han estado algo mejor, han sacado más córners y pisado más área que nosotros y en el segundo hemos entendido muy bien qué es lo que había que hacer, lo hemos hecho, pero lástima que no hayamos podido perforar la portería contraria».

Cuestionado sobre el entramado táctico, explicó: «cuando empiezo a ver los partidos del Tenerife entiendo que la forma de hacerle daño es y que ellos no te lo hagan es jugar con tres centrales, dos carrilleros que tuviesen recorrido como Emi y Joserra. Ha salido bastante bien. Ellos tienen a dos delanteros, Gallego y De Miguel, que quizá son de otra categoría. Lo hemos hecho muy bien».

Cambiando

Del mismo modo, dijo: «A mí me gusta jugar con cuatro defensas y hoy por circunstancias hemos utilizado tres centrales y dos carrilleros. Nos ha ido bien, el año pasado lo utilizamos en Getafe y en otro nos metieron cinco sin jugar mal», añadió, para después lamentar la expulsión. «Lo de Iván, muy rigurosa la roja. Es bueno que Sanvi buen partido y Barrio y ojalá se recupere a la gente que está tocada», apuntó, sin particulizar en las lesiones de Carlos González y Ajenjo, ausentes ante el Tenerife.

Además, reflexionó sobre una jugada final a la contra de los canarios, que «te hacen mucho daño por sus individualidades y transitan rápido. Insistimos en que no nos cogieran y nos habían cogido, pero el regreso fue muy rápido. Los jugadores han defendido la idea y estoy muy orgulloso. En Lugo hicimos el mejor partido de la temporada y perdimos. Hoy tocaba hacer otro fútbol. Los equipos buenos son los que se saben adaptar».

Cervera

Mientras, el técnico del Tenerife analizó que «ellos han estado mejor en la segunda parte, nosotros en la primera. Ha sabido jugar dentro de lo que no es fútbol, porque esto no es fútbol. Esto es el que mejor se adapte, y en la segunda parte han sido ellos y han estado mejor. Hemos salido vivos. Aquí no se puede jugar al fútbol, aquí se puede jugar a no cometer errores y nosotros hemos querido seguir jugando cuando no se podía».

En realidad , comentó, «nos vamos contentos. Tienes que salir vivo como sea. No creo que vayamos a jugar ninguno parecido, o por lo menos no lo espero. Ganaremos o perderemos, pero que se pueda jugar. Podíamos haber ganado en la primera parte como perder en la segunda», manifestó.