Isabel Yinghua, el ciclismo como evolución

Hace tres años, esta nadadora histórica del deporte extremeño con tres Paralimpiadas a sus espaldas, además de medallas europeas y mundiales, abría la posibilidad de dar el salto a la alta competición en un deporte distinto al que había practicado toda la vida, el ciclismo adaptado. “Ahora estoy empezando y descubriendo si me gusta”. Le debe haber gustado la experiencia a la extremeña Isabel Yinghua Hernández Santos, tanto que ha sido ya convocada para su primer Mundial de Río de Janeiro formando parte de la selección nacional. Cambio de reto. Cambio de registro.

La entonces nadadora, en Londres en 2012. / Ayuntamiento de Mérida

Hernández, nacida el 17 de julio en 1997 en Xian (China) y que llegó a Mérida a los dos años de las acogedoras manos del malogrado periodista Fernando Hernández y de Maribel Santos, está entregada al desafío, pero ya con convicción clara de hacer algo grande. “He decidido volver a la pista, a la velocidad por equipos, después de haberse convocado en marzo una serie de test para ser integrante de ese equipo”, cuenta.

Confianza de la seleccionadora

El último ha sido en Anadía (Portugal), desde donde muestra su ilusión tras ser confirmada por la seleccionadora, Begoña Luis Pérez. “Lo afronto con muchas ganas. Llevo muy poco tiempo haciendo ciclismo, pero he mejorado mucho y creo que voy a poder hacerlo bien”, pronostica la extremeña.

El equipo lo integran Ricardo Ten (MC1), Maurice Eckhard (MC2), Luis Arcega (MC2), Eduardo Santas (MC3), Alfonso Cabello (MC5), Pablo Jaramillo (MC5) e Isabel Yinghua Hernández (WC5).

El equipo español que participará en los Mundiales. / Federación Española de Ciclismo

En el día a día, vive en Valencia con su pareja, Ricardo Ten, una verdadera leyenda del ciclismo adaptado. “El cambio ha sido bastante progresivo porque he estado unos años sin competir y en ninguna disciplina. He seguido entrenando y haciendo deporte, por lo que no ha sido brusco”, explica la deportista sobre su particular virage.

No ha dejado la natación, ahora en la categoría máster. “Sigo vinculada también porque soy entrenadora. Es una parte muy importante de mi vida, y en comparación al ciclismo ahora es compatible a nivel de intensidad. Técnicamente ha sido muy diferente , pero me he adaptado bien”, agrega.

Es Isabel Yinghua, la evolución de la deportista de la ilusión y de la evolución.