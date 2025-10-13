El Mérida no es competitivo cuando se aleja del Romano

Decía Fran Beltrán, tras la derrota de su equipo en Salamanca, que «a nadie se le escapa, y ahí están los números del Mérida en casa en las últimas temporadas, lo que hace en el Romano y lo que hace fuera, porque la afición empuja». Sin embargo, también destacaba el entrenador que cambiar esa tendencia «depende de nosotros» porque, al fin y al cabo, se juegan el mismo número de partidos en casa que fuera y, sin ir más lejos, aunque durante la pasada campaña, el feudo emeritense fue un fortín, también hubo que rascar una serie de puntos fuera para terminar consiguiendo el objetivo marcado. De momento, los emeritenses, en cuatro partidos, no han sumado ningún punto, han encajado 10 goles y marcado uno. Unos guarismos que le hacen ser el peor equipo del grupo a domicilio.

Centrado en el encuentro del sábado, Beltrán lo resumía afirmando que el Unionistas había sido «justo vencedor, porque en un partido donde no estaba pasando nada, ellos no se autolesionaron y nosotros sí». Al choque solo se le podía apuntar una acción muy clara por parte del emeritense Álvaro García a los tres minutos, a partir de ahí, guantes limpios para ambos porteros, sin embargo, tal y como ocurriera hace un par de semanas en Zamora, de nuevo a los dos minutos de la reanudación, un balón en propia área, se tarda demasiado en despejar, rebota en el delantero que fue a presionar y se cuela dentro. A partir de ahí, los emeritenses no encontraron ninguna solución ofensiva y por el contrario se encontraron con una transición tan bien llevada por lo locales como mal defendida por los visitantes para poner el segundo y definitivo tanto del encuentro.

Error letal

El míster destacó el error del primer gol como clave en el partido porque “no somos tan buenos como para cometer este tipo de errores que hace que vayas por detrás, con prisas y dejas de hacer lo que debes».

El calendario ha querido que las dos próximas jornadas sean en casa, lo cual «seguramente» venga bien al equipo, pero «tengo que analizar porqué cambia tanto el equipo de casa a fuera porque es muy mal partido, en el que no hemos competido. Tenemos que espabilar y hacerlo muy rápido».

El cambio

Acordándose de la victoria de la jornada anterior ante el Arenas, comentó que «venimos de un partido en el que fuimos muy superiores, empujados también por el público. En el que durante toda la semana la energía que se percibía era que se iba a ganar sí o sí, se jugó con personalidad, y esa personalidad, fuera de nuestro campo, no la tuvimos» y enfatizó que «ya venía avisando en la previa y durante la semana que como bajemos un puntito, no tenemos la capacidad de llevarnos los partidos».

Además de la derrota, que le mantiene como penúltimo en la clasificación, la otra mala noticia del encuentro fue la lesión de Pipe, que tuvo que ser sustituido tras una acción con un rival, teniendo que ser ayudado para abandonar el terreno de juego. A pesar de la preocupación inicial, «parece que es un golpe», indicaba Beltrán.