Victorias para MF Renovables Al-Qázeres y San Antonio Cáceres

Buen inicio extremeño en la Liga Ribésalat, competición organizada desde la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha con participación de tres representantes de nuestra comunidad. Con el Baloncesto Badajoz aún sin debutar, fueron dos triunfos a domicilio. En Toledo, el MF Renovables Al-Qázeres, filial del equipo de Challenge, impuso su dominio ante el CEI Toledo Universidad Laboral, con una victoria clara. Por otro lado, en Ciudad Real, el San Antonio Cáceres Basket se llevó un ajustado triunfo ante el Basket Cervantes, en un choque muy reñido que se resolvió en los últimos minutos gracias a una destacada defensa y aciertos clave en el ataque.

CEI Toledo Universidad Laboral 53-MF Renovables Al-Qázeres 97

El MF Renovables Al-Qázeres, defensor del título liguero y también de la Copa, venció con mucha autoridad al CEI Toledo en un partido que comenzó muy igualado pero que a partir del segundo cuarto se decantó favorablemente para las cacereñas. Tras el descanso el conjunto toledano intentó mantenerse en el partido, pero el Al-Qázeres no dio ninguna opción a su rival y el partido se convirtió en un monólogo para ellas. La superioridad en ataque y la solidez defensiva del equipo visitante marcaron la diferencia en un partido que se fue diluyendo para las locales con el paso de los minutos. La mejor del encuentro fue Paula Romero, jugadora del Al-Qázeres, con 25 puntos, 2 rebotes y 21 de valoración. En el CEI Toledo destacó Ana González con 11 puntos, 2 rebotes y 3 de valoración.

Basket Cervantes Ciudad Real 55-60 San Antonio Cáceres Basket

El San Antonio Cáceres Basket logró imponerse al Basket Cervantes Ciudad Real en un encuentro muy igualado. El primer cuarto fue dominado por las locales, que, con un 18-15 se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el segundo cuarto fue clave, ya que las cacereñas ajustaron su defensa y aprovecharon las imprecisiones del rival, llevándose el parcial por 8-18 y tomando una ventaja significativa. El tercer cuarto vio una reacción de las de Ciudad Real, que con un 16-14 acortaron distancias, pero el último periodo fue un intercambio de canastas que favoreció a las visitantes, ya que llegaban con una pequeña ventaja. La mejor jugadora de las locales fue María José Trujillo con 15 puntos y 7 de valoración. Mientras que en el San Antonio la mejor fue Celina Eisenhardt con 15 puntos y 15 de valoración.