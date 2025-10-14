El Arroyo continúa firme arriba al sumar un nuevo éxito en casa

Se repite el patrón en el que destaca un equipo como dominador. El año pasado fue el Granja y este es el Arroyo Ferroluz el que comanda la Tercera extremeña de fútbol sala. El equipo entrenado por Lorenzo Pajares sumó su quinto triunfo consecutivo con pleno de victorias, tras superar 5-3 al Casar de Cáceres. Cuatro goles hizo Juan Manuel Fernández y uno Mario López (ambos entre los máximos goleadores del torneo) y por los visitantes marcaron dos Víctor Colo y Félix.

La quinta jornada terminó bien entrada la tarde del lunes con el Burguillos 6- Cáceres Universidad 4, resultado que dejaba una llamativa tabla en la que los últimos cuatro puestos son para un cuarteto de equipos con solera en la región: Badajoz, Cáceres, Casar y Navalmoral. De nuevo llamaron la atención los resultados como locales de tres con un palmarés de éxitos que ahora ocupan plaza en el furgón de cola. El Badajoz GV Energía ACV perdió 3-6 con el Villagarcía y sigue sin ganar; los de la Campiña Sur estrenaron su casillero de victorias. Y el FEX Multiseguros Navalmoral empató 3-3 ante el Castañar de Ibor y tampoco conoce la victoria. Y en la derrota del Cáceres Uex perdía 6-4 en su visita a Burguillos del Cerro. Un claro 4-0 al inicio de la segunda parte fue reducido por los visitantes al 4-3 con el que llegaba el tramo final en el que terminó imponiéndose el cuadro local. Por Burguillos marcaron Juan Luis 3, Guerrero 2 y Miranda y por Cáceres Pablo 2, Cano y Ojalvo.

Más resultados

El otro empate se dio en el San José 2-Buhersa Fyerpa Talayuela 2; Francis y Markino marcaron para los locales, mientras que Ousama hacía doblete en los visitantes. Otro pinchazo colegial en asa ante el club tabaquero que empieza a sacar músculo en su vuelta a Tercera. Y en La Vera se vio el partido con mayor proyección goleadora: Jarandilla 8-Bambatam Rena 4; los jarandillanos siguen firmes y pese a encajar cuatro goles tienen la mejor defensa, mientras que los reneros se atascan con dos derrotas seguidas. Además Interesante duelo entre equipos de cabeza resuelto con victoria local: Ciudad de Almendralejo 6-Torrecillas 3; cuarto éxito seguido de los de Tierra de Barros. Y llamativo marcador a cero, poco habitual en el fútbol sala, en el Alfar Salvatierra 0-Granja 2, con goles tempraneros y escalada en la tabla.

Imagen del Alfar Salvatierra-Granja. / Alfar Salvatierra

Con 15 puntos en las cinco jornadas continúa líder en solitario el Arroyo Ferroluz. Jarandilla y Almendralejo tienen 12 y San José y Granja con 10. No están lejos Torrecillas y Rena con 9 y Castañar con 7. Zona media para Salvatierra con 6, Villagarcía con 5, Talayuela y Burguillos con 4. En el grupo de cola están sin ganar Badajoz, Cáceres Uex, Casar y Navalmoral con solo 2 puntos.

Clasificación del grupo. / EPE

La próxima jornada, que hace la sexta del calendario, prevé la visita a Talayuela del líder Arroyo. El domingo por la mañana (12 horas, pabellón Aldea Moret) se jugará el ‘clásico’ Cáceres Universidad-Navalmoral FS.