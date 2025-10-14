El Barça disfruta de una tarde relajada en un pabellón vacío

De una impensable derrota en el Palau ante el Hyopos Lleida el domingo a una abrumadora victoria abrumadora sobre el Maccabi a domicilio en la Euroliga el martes. De cal y de arena las va dando el conjunto de Joan Peñarroya, un misterio en sí mismo que se comportó, por una vez, como un equipo fiable y concentrado. No gana el Barça en la Liga ACB (0-2), pero funciona en Europa (3-1).

Si sorprendente fue el abultado triunfo con el ciclotímico trayecto que sigue el Barça, no menos sorprendente fue que Peñarroya incluyera en el quinteto titular a Sayon Keita, de 17 años. La aportación del pívot no fue meramente testimonial, ya que jugó casi todo el primer cuarto y apareció también en los otros tres. Retrasó más de lo esperado la entrada de Jan Vesely y Willy Hernángomez, que terminó siendo el máximo anotador (19 puntos, 27 de valoración). Fall no estaba ni el acta.

Lonnie Walker IV intenta zafarse del acoso de Will Clyburn y Sayon Keita. / ANDREJ CUKIC / EFE

Keita, con sus 2,14, ganó el saltó inicial y metió los dos primeros puntos del Barça. El acierto del rookie invitó a pensar que la visita al Maccabi se resolvería con comodidad, jugando el cuadro hebreo en Belgrado. El Aleksandar Nikolic Hall estaba vacío.

Keita no desentonó, ni mucho menos, y al adolescente le acompañó otro actor secundario. Myles Cale enchufó 4 triples de sus primeros 5 intentos en el castigo lejano que infligió el Barça a un Maccabi desnortado. Festivaleros ambos equipos, partidarios del toma y daca -el Barça es el que más anota y el que más encaja, y el Maccabi es el cuarto en ambos conceptos-, los azulgranas se ajustaron mucho en defensa, cumpliendo la consigna de Peñarroya, que deseaba impedir “un partido loco”.

32 puntos, ventaja máxima

Pero el Barça fue una centrifugadora que disfrutó de un acierto descomunal. Ya vencía de 15 al cierre del primer cuarto, una ventaja que se dobló en el segundo con una racha bestial. Del 24-39 se pasó al 26-52 y de ahí al 32-60 del descanso. El tope máximo fue el 36-69 (m. 24).

La constancia defensiva fue ejemplar. El Barça concedió 18 puntos en el primer cuarto, 14 y 16 en los siguientes, cuando en ese lapso se nubló con apenas 13 puntos anotados. Concedió 23 en el último, pero la ventaja descendió a los 21 puntos finales del marcador final. Clyburn, Shengelia y Punter pudieron descansar de la responsabilidad que cargan en los otros encuentros, también Satoransky, para que otros disfrutaran de la barra libre. Marcos, Cale, Norris y Brizuela superaron los 20 minutos.

Tornike Shengelia supera la defensa de Jaylen Hoard. / ANDREJ CUKIC / EFE

La ventaja debía tender a aminorarse, entre el relax barcelonista, que se somete a otra semana frenética con tres desplazamientos, y la tardía, pero esperada, reacción del Maccabi, que sólo había anotado dos triples de Marcio Santos. El tercero y el cuarto también fueron suyos, en una serie perfecta del pívot brasileño.El equipo partía de Belgrado a Dubai, donde juega este jueves, y con una preve escala en Barcelona para cambiar de ropa, el sábado volará a Málaga para la visita al Unicaja.