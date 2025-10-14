El Cacereño dice que el césped "estará bien" ante el Ourense

“Sabíamos que el césped se podía levantar un poco, como así fue. Queríamos que no hubiese lesión alguna, los técnicos dijeron que lesiones no se iban a dar y así fue, pese a que hubo mucha intensidad durante el partido”. Lo dice el vicepresidente del Cacereño, Juan Miguel Olmeda, sobre el CPC-Tenerife que tanto debate ha generado antes, durante y después del duelo por el estado del terreno de juego del Príncipe Felipe.

¿Tomarían otra vez en el club extremeño la decisión de jugar, visto lo visto? Olmeda no lo duda: “Sí, sí, evidentemente. Teníamos que jugar ahí. Al césped se le han hecho heridas, pero ya estamos trabajando en quitarlas. Ayer (por el lunes) y hoy (por este martes) se está trabajando sobre el campo. Hay que seguir como siempre se ha hecho. Ha habido siempre heridas y después en el siguiente partido estaba todo bien”, recalcó. La mano derecha de Carlos Ordóñez, el presidente, no lo duda: “Con toda seguridad el césped contra el Ourense (25 de noviembre, 16.15) estará en buenas condiciones. ¿Que se puede seguir levantando? No voy a decir que no porque es poco tiempo, como pasa en muchos estadios, pero de aquí a un mes o dos meses, cuando ya esté bien agarrado el césped, se levantará menos”.

Reparación

Olmeda recalca sus convicciones en sus declaraciones a este diario. “Ya lo dijo el presidente. El césped se puede dañar, pero que eso no va a impedir que esté bien. Se reparan los daños sufridos, como se ha hecho anteriormente cuando llovía y no había drenaje. Ahora sí lo tiene. Todos vimos cómo quedó el partido ante la Segoviana y después llegó el siguiente y el campo estaba bien. Se repara y ya está, se tiene a gente trabajando porque esto es muy trabajoso, pero al final se arregla. Con ganas, constancia y trabajo se hace”.

El consejero verde afirmó que no hay que poner excusas. “El equipo que se sabe adaptar es el que se lleva el premio. Reconocemos que en el primer tiempo ellos se adaptaron muy bien, pero la segunda parte fue del Cacereño. Tengo que recordar que nos sacan un gol en la línea de meta, que su portero también hizo una buen parada, ellos también tiraron, pero en el segundo tiempo tuvimos muchos corners también y pisamos muchas veces su área”.

Sí fue fútbol

Preguntado sobre si fue un “partido de fútbol”, en contra de las críticas de Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, abundó sin querer polemizar: “Sí. Hubo mucha intensidad. Ellos intentaron llevarse el partido con dos delanteros que cada vez que le caía un balón lo congelaban y les daba igual cómo estaba el campo. Todos los balones los bajaron y ahí se puede ver. Tienen mucha calidad. El terreno de juego poco les influyó”.

Sobre el Cacereño todo fueron alabanzas.”No se le puede pedir más. Tenemos a unos jugadores de los que estamos muy orgullosos, orgullosísimos. Salga al campo quien salga compite. Me remito al minuto 83 u 85, cuando sacamos un córner y el Tenerife nos coge en una contra y cuando se quieren dar cuenta bajan cuatro o cinco del Cacereño y corta. Hemos competido no solamente con el Tenerife. Lo hemos hecho contra todos. El equipo lo está dando todo. Ha hecho cambios Julio (Cobos) con defensa de cinco, con defensa de cuatro y al final todos se han adaptado perfectamente”.

No mirar la clasificación

Por ello, comenta también sobre la tabla que “estamos abajo, pero no tenemos que mirar la clasificación ahora mismo; en la jornada séptima es una tontería. Hay que tratar de ir partido a partido y tratar sacar puntos en todos. Estoy seguro de que con los jugadores que tenemos y con el apoyo de nuestra afición en casa en el Príncipe Felipe vamos a dar grandes tardes y grandes noches. En Lugo no merecimos perder y en Pontevedra nos empató el portero al final. Lo que más me llama la atención es que hemos podido ganar en todos los partidos, en los que hemos empatado y en los que hemos perdido también: hemos generado siempre. Se dejan todo los jugadores”.

Sus mayores elogios se lo llevan los seguidores y su comportamiento. “Cuando estudiaba solamente había hasta el número 10, que era sobresaliente, pero a esta afición hay que darle el 11 o el 12. Increíble la previa que tuvimos, disfrutando con la afición del Tenerife, que es de lo que se trata. Que los seguidores vengan al estadio a divertirse y que los niños pequeños también en los castillos hinchables y que nos juntemos los del Cacereño y los del Tenerife. Eso es lo bonito del fútbol y eso lo hemos conseguido: que estemos juntos. La gente de Canarias ya lo está comentando: que en Cáceres los cuidamos y que somos muy simpáticos y que nos portamos muy bien. Eso es el fútbol, los aficionados, que hacen que el fútbol sea grande”.