Italia deja a Israel sin Mundial e Inglaterra obtiene el pase

Italia consiguió su principal objetivo, puede estar algo más tranquila gracias al doblete del italo-argentino Mateo Retegui que, con galones desde los once metros y con calidad desde fuera del área, aseguró la repesca italiana, mantiene vivo el sueño 'azzurro' de ir al Mundial de manera directa y dejó sin opciones a Israel (3-0) de acudir a la Copa del Mundo, informa Efe.

En una tarde complicada en Udine, ciudad que acogió el duelo después de la multitudinaria manifestación contra Israel que dejó a una periodista herida tras disturbios de los manifestantes propalestinos con la policía italiana, Mateo Retegui se encargó de, al menos, dar a Italia una vida más, la de la repesca.

Los 'stewards' del estadio Friuli de Udine sacan del campo a una activista propalestina. / Massimo Paolone/LaPresse

Eso sí, esta victoria mantiene también vivas las posibilidades italianas de acudir de manera directa al Mundial. Para ello necesita ganar tanto a Moldavia como a Noruega en la próxima ventana y esperar, al menos, un empate entre Estonia y Noruega. Si no sucede esto último, Italia tendrá que ganar a Moldavia y Noruega y acabar con la abultada diferencia de goles (+16 con Italia).

Sufrimiento

Italia tiene al menos esa oportunidad de ganarse una plaza en el Mundial en la repesca. Sufrió para conseguirla con un surrealista 4-5 en la ida ante Israel y con una victoria, esta última, no tan cómoda como puede indicar el marcador. Italia sigue con muchos problemas, incapaz de imponer su juego o ser sólida ante una selección que, sin ir más lejos, encajó 5 goles de Noruega hace apenas unos días.

Por suerte para los de Gennaro Gattuso, a Italia se le ocurrió apostar por Retegui en 2023 por su doble pasaporte. Y por suerte para los mismos, Retegui aceptó. El actual delantero del Al Qadisiya saudí, máximo goleador de la Serie A la pasada campaña y que ya marcó ante Estonia, se echó la carga ofensiva a la espalda ante la ausencia por lesión de su habitual acompañante, Moise Kean. Y con dos zarpazos se encargó de acabar con las opciones de Israel y dar a Italia algo de margen.

Primero desde los once metros. Provocó el penalti al borde del descanso y espantó los fantasmas de su reciente error ante Estonia. Fuerte y cruzado para apagar a Israel, que había tenido peligro a la contra en varias jugadas, aplacadas por un gran Donnarumma.

Y después, en el minuto 74, con una jugada que demostró su avidez. Su gran estado de forma. Robó en el pico del área zurdo. Con agresividad. Y si pensarlo, sin mirar a la portería, sacó un derechazo que acabó en la escuadra.

Un doblete que vale una repesca, que mantiene vivas las opciones, aunque improbables, de ir de manera directa al Mundial. Y que acabó con las posibilidades de un Israel ya eliminado, doblegado definitivamente con el tanto en el tiempo añadido de Gianluca Mancini, central del Roma goleador por vez primera con la 'Nazionale'.

Inglaterra, ya clasificada

Inglaterra, mientras, se impuso con claridad a Letonia (0-5) y aseguró su presencia en el Mundial al completar un pleno de victorias en sus seis partidos de clasificación, manteniendo su portería imbatida en todos ellos y demostrando un dominio absoluto en su grupo.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, celebra el triunfo contra Letonia. / Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Los goles de Gordon, Harry Kane (2), Tonisevs en propia meta y Eze sentenciaron el encuentro y convirtieron a Inglaterra en la primera selección europea en lograr la clasificación matemática para la próxima cita mundialista, a la que no falta desde 1994.

Portugal tiene que esperar

Un gol por parte de Hungría (Dominik Szoboszlai) en el minuto 90 del partido contra Portugal (2-2) en el José Alvalade de Lisboa empañó la noche de récord de Cristiano Ronaldo, que marcó dos tantos más (41 goles en fase de clasificación mundialista, más que nadie) en una cita en la que las 'quinas' rozaron el pase al Mundial.

Cristiano Ronaldo, bigoleador contra Hungría, se lamenta tras el empate final en el José Alvalade de Lisboa. / Efe

Portugal, que venció el pasado sábado a Irlanda (1-0), va en cabeza del grupo F, que comparte con Hungría, Armenia e Irlanda.