Fútbol
Lewandowski también se lesiona y no jugará el clásico
El delantero polaco ha regresado a Barcelona del partido disputado con Polonia con una rotura muscular
La bola de nieve rueda imparable, aumentando con la acumulación de lesionados pese al parón de la Liga. El Barcelona sufre una nueva baja para la reanudación de la competición el próximo sábado ante el Girona.
Robert Lewandowski ha regresado del partido disputado con Polonia con una rotura muscular. No solo le privará de disputar el derbi catalán, sino que se perderá el clásico ante el Madrid del 26 de octubre. Y entre tanto, por supuesto, el Barça-Olympiacos de la Champions.
El Barça ha informado que Lewandowski sufre "una rotura" muscular en el bíceps femoral izquierdo. El uso del término rotura en lugar de "lesión" induce a pensar en una baja de cierta consideración temporal. La pérdida de Lewandowski también encierra su importancia futbolística por más que en esta campaña no sea el titular indiscutible de los últimos tiempos.
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
- Esto opinan los cacereños sobre los diseños modernos de los bancos: "Con los bancos sin respaldo acabaremos jorobados"
- Marta Herrera, directora de Urvipexsa en Cáceres: 'Las viviendas de Urvipexsa tiene un precio asequible porque solo tributan al 4% de IVA
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento