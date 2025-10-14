Medallas para los hermanos Sara y Diego Fernández en Málaga

Sara y Diego Fernández Campillo, deportistas del Judo Club Stabia de Mérida, han comenzado en Málaga la temporada internacional de forma casi inmejorable al hacerse con la medalla de oro y la de plata en las categorías femenina y masculina de -78 y -73 kilogramos, respectivamente.

Los dos hermanos extremeños, en cuyas carreras se confía especialmente, saltaron al tatami andaluz el sábado convencidos de sus posibilidades de metal. Sara consiguió la victoria en sus tres enfrentamientos, el primero de ellos ante una rival de nacionalidad sueca y los dos siguientes frente a rivales directos de la selección nacional, situándose de ese modo en lo más alto del podio final.

37 aspirantes

Por su parte, Diego alcanzó la final en una categoría con 37 competidores con cuatro victorias ante judocas de Israel, Portugal, Venezuela y España. En la final fue superado por su compatriota Rybin, lo cual no empaña una gran actuación por parte del extremeño.

En cuanto a Dani Nieto, no pudo con sus dos victorias y dos derrotas alcanzar los puestos de medalla. No obstante, mostró un buen estado de forma que espera traducir en una buena actuación este fin de semana en el Grand Prix de Guadalajara. Allí estarán también el propio Diego Fernández Campillo y Cristina Cabaña en busca de medalla.