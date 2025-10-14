Stanley Jackson, 'good memories’ de Cáceres desde muy arriba

El desastre ante la Cultural Leonesa (57-79) opacó bastante algo especial sucedido durante el partido del Cáceres Patrimonio de la Humunidad: el mensaje de ánimo del exjugador Stanley Jackson que se proyectó en el videomarcador durante el descanso.

Lo habitual ha sido que el club, que compite a nivel profesional desde 2007, pase por muy encima de lo sucedido en los años en los que el ya desaparecido Cáceres Club Baloncesto militó en la Liga ACB (1992-2003). Baste el dato de que ningún representante del actual Cáceres estuvo en el homenaje de 2022 a los jugadores que lograron el ascenso 30 años atrás. La doctrina era no dejarse vencer por la nostalgia de tiempos mejores.

Algo parece haber variado este verano. La llegada de Lorenzo Díaz a la dirección deportiva y gerencial del club ha provocado que se pueda mirar atrás sin complejos. En verano se elaboró un vídeo con imágenes antiguas para estimular la venta de abonos y ahora se ha puesto en marcha esta iniciativa que ha inaugurado Jackson, que permaneció en el Cáceres CB desde mediados de la temporada 95-96 hasta la finalización de la 96-97.

Jugador espectacular al máximo y cercano con los aficionados, fue un año y medio de profunda conexión con la grada con dos momentos fundamentales: su victoria en el concurso de mates del All Star celebrado en el propio Cáceres a finales de 1996 y su papel fundamental en la fase final de la Copa del Rey de León unos meses después. Aquello no pudo terminar alzando el trofeo, pero sí dejó un recuerdo muy emotivo.

Aliento

Jackson permaneció un año más en España jugando para el Caja San Fernando y después culminó su carrera en Francia. Cuando se retiró, entró a trabajar en las oficinas del único equipo para el jugó en la NBA, los Minnesota Timberwolves (17 partidos en 1993). Ahora ha accedido a enviar su adhesión a la ciudad que le vio machacar el aro una y otra vez.

Stanley Jackson, en el vídeo. / Cáceres Patrimonio de la Humanidad

«Quiero tomarme un momento para agradeceros a vosotros y a vuestra maravillosa organización por el increíble tiempo que pasé en Cáceres, fue inolvidable. Gané el concurso de mates y llegamos a la final de la Copa del Rey. La hospitalidad y la pasión que los aficionados mostraban en cada partido fueron realmente especiales», apunta en el vídeo, en el que da las gracias «desde el fondo de mi corazón» por «haberme tratado como si fuese de la familia». «Cáceres siempre tendrá una parte de mí donde vaya», concluye.

Los aficionados presentes en el Multiusos aplaudieron. Quienes le vieron jugar seguro que no le han olvidado. Y, por lo que se ve, y aunque hayan pasado 30 años, Jackson tampoco a ellos.