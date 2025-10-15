Dos árbitros extremeños, a la máxima categoría de fútbol playa

La Real Federación Extremeña de Fútbol anunció un hito importante en el ámbito del arbitraje regional, que suma dos nuevos ascensos a la Primera División de fútbol playa, con Jayro Muñoz García y José Manuel Sabido Serrano. Ambos ocuparon los puestos primero y tercero, respectivamente, en la clasificación nacional que valora los méritos contraídos.

Con estos dos ascensos, la representación extremeña en la máxima categoría se completa con Alicia Galán Cayado -que además es internacional-, Manuel García Gómez, Pablo Gargantilla Fernández y Ángel Caro Mogio.

Desde la Federación Extremeña de Fútbol se ha extendido una cálida enhorabuena a sus colegiados por el logro, deseándoles la mejor de las suertes cuando debuten.