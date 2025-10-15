Fútbol playa
Dos árbitros extremeños, a la máxima categoría de fútbol playa
Jayro Muñoz y José Manuel Sabido son premiados por sus buenas actuaciones
La Real Federación Extremeña de Fútbol anunció un hito importante en el ámbito del arbitraje regional, que suma dos nuevos ascensos a la Primera División de fútbol playa, con Jayro Muñoz García y José Manuel Sabido Serrano. Ambos ocuparon los puestos primero y tercero, respectivamente, en la clasificación nacional que valora los méritos contraídos.
Con estos dos ascensos, la representación extremeña en la máxima categoría se completa con Alicia Galán Cayado -que además es internacional-, Manuel García Gómez, Pablo Gargantilla Fernández y Ángel Caro Mogio.
Desde la Federación Extremeña de Fútbol se ha extendido una cálida enhorabuena a sus colegiados por el logro, deseándoles la mejor de las suertes cuando debuten.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Un despido laboral de una churrería de Las 300 de Cáceres desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores