El Cacereño trabaja en hacer una gira por China

El Cacereño podría repetir ‘mini gira’ por Asia, como la que protagonizó a finales de 2022. En este caso sería China y no Nepal el país escogido en lo que de momento es una posibilidad en la que se está avanzando.

Lo comunicó el propio club a cuenta de la visita a la plantilla de una pieza que en su momento fue fundamental para la experiencia nepalí y que ahora está teniendo un papel muy similar: la Fundación Lumbini Garden. Sus representantes en la ciudad acudieron al entrenamiento del conjunto que dirige Julio Cobos y charlaron y se fotografiaron con jugadores y técnicos. Las conversaciones para volar a China, en una fecha y con un formato por determinar, se están produciendo más bien con los responsables del CPC, que han visto con buenos ojos la posibilidad.

Se supone que la idea es prolongar lo sucedido en Nepal en su momento: promocionar Extremadura, Cáceres y al propio CPC en partidos contra combinados locales. En 2022 hubo dos en apenas tres días tras un largo viaje que además fue justamente antes de recibir al Real Madrid el 3 de enero, ya en 2023.

No hubo muchas explicaciones en su momento y sí algunas situaciones llamativas, como el hecho que con el Cacereño se llegasen a alinear dos exfutbolistas como Rubén de la Red y Míchel Carrillero que ejercieron de embajadores de la Fundación Lumbini.

En todo caso, aquella iniciativa dejó buen sabor de boca en la entidad verde, que no llegó a aclarar si había conseguido algún beneficio económico de forma paralela.

El Cacereño festeja un gol en Nepal en 2022. / Fundación Lumbini Garden

La Fundación Lumbini Garden es una entidad sin ánimo de lucro registrada en Extremadura con patronos españoles y asiáticos, pretende tender puentes culturales, religiosos y turísticos entre Europa y Asia, promoviendo principios de paz, fraternidad y comprensión mutua. Su proyecto estrella en Cáceres es la construcción de un macrocomplejo budista, conocido como «Gran Buddha», que convertiría a la ciudad en el mayor centro de peregrinación budista de Occidente y en la «Ciudad de las Cuatro Religiones» de España. Pero las obras todavía no se han iniciado, arrastrando cierta controversia la localización. La imagen de Buda mediría 47 metros.

Recientemente, el pasado mes de agosto, otro equipo de la ciudad, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, también envió a un grupo de jugadores a disputar varios encuentros en China en dos torneos internacionales, aunque en su caso solo dos deportistas pertenecían al primer equipo.

Mirando al Athletic B

El CPC piensa con mucha más intensidad en lo que pueda suceder el próximo domingo (20.30 horas) en su visita al Athletic B. La principal preocupación de Cobos es probablemente la defensa, donde con toda seguridad tendrá que suplir a un fijo como Iván Martínez, que será sancionado. Otra decisión que debe tomar es si prolonga su iniciativa, inédita hasta ahora esta temporada, de alinear a tres centrales, como hizo ante el Tenerife. La vuelta del lesionado Iván Fernández se da por hecha mientras que Carlos González y Ajenjo evolucionan positivamente.