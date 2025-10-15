El Extremadura enciende el sentimiento azulgrana con la camiseta de la Copa

El Extremadura un volcán de emociones que ha vuelto a entrar en erupción después de varios años semi dormido. El liderato en el grupo cuarto de Segunda Federación y una noche mágica de Copa del Rey a la vuelta de la esquina mantiene hiperactivos a los seguidores azulgranas, a los que además le regalaron ayer un saco de recuerdos con la nueva camiseta oficial para la Copad el Rey.

La misma apareció puesta en los jugadores Gio Zarfino y Carlos Cordero en una preciosa puesta en escena que tuvo lugar en el Salón del Palco del estadio Francisco de la Hera.

«La verdad es que me ha encantado. Desde que la he visto en el vestuario me ha dado una energía especial. Esperemos que nos transmita toda la fuerza necesaria esa noche para poder eliminar a Las Palmas», comentaba el uruguayo Zarfino.

Carlos Cordero también aseguraba estar muy ilusionado. «El club está trabajando muy bien y estos detalles nos hace grandes».

La venta de entradas para el partido de la Copa del Rey ya está en marcha y a buen ritmo. La venta de entradas de la camiseta de la Copa comenzará mañana. Se hará una edición limitada de 200 unidades que se venderán al preciod e 60 euros.

El club también ha anunciado que para el partido de la Copa del Rey se ha encargado una valla perimetral LED para una publicidad dinámica y atractiva en un partido que será televisado a nivel nacional. Pepe Reynolds, secretario del Consejo de Administración del Extremadura, ha adelantado que la valla perimetral LED se mantendrá toda la temporada.

Asimismo, el Extremadura permitirá a empresas, asociaciones y otros clubes de la región poder sacar packs de entradas a precios de descuento. Así, ofrece un pack de 20 entradas en Tribuna por 400 euros, es decir, con el descuento aplicado como si fueran abonados. El mismo pack lo hay para la zona de Preferencia, al precio de 300 euros por 20 entradas.

«Queremos que sea una noche mágica en Almendralejo porque sabemos lo especial que es la Copa del Rey para equipos como el nuestro, que además está acostumbrado a noches grandes como ésta», comentó Reynolds.

Los abonados tendrán hasta el 21 de octubre la posibilidad de mantener reservado su asiento habitual, mientras que a partir de esa fecha quedará liberado.

Las Palmas llegará el lunes 27 a Almendralejo y se hospedará en el Hotel Acosta. De momento, tiene la baja segura de Recoba y las dudas de Viera y Jesé.

Antes de pensar en la Copa, el Extremadura quiere seguir pendiente de la liga y defender el liderato el domingo a las 17.30 horas en campo del Atlético Antoniano. Para ese partido se espera uno de los desplazamiento masivos de la afición azulgrana. La Federación de Peñas ha organizado viaje con dos autobuses a los que se sumarán muchos vehículos más.