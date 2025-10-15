El motocross refuerza el vínculo Cáceres-Malpartida

El Campeonato de España de Motocross 2025 se celebrará este sábado 18 y el domingo 19 en el Circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres, donde se disputará la última carrera del campeonato en categoría masculina con todos los títulos en juego y las puntuaciones muy igualadas.

Como novedad el domingo se disputará la ELF SuperSprint, una manga con solo doce minutos de duración en la que competirán los quince mejores pilotos de EliteMX1 y EliteMX2, con un premio económico de 5.500 euros. En la categoría femenina todavía queda una más.

Los detalles presenaron este miércoles en una rueda de prensa con la presencia de la concejala de Deportes de Cáceres, Noelia Rodríguez; el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, y el presidente del Motoclub Las Arenas, Diego Lancho, así como otro representante del organizador, Alexi Lancho.

«El circuito de motocross Las Arenas no es sólo de Malpartida de Cáceres, lo sentimos también como nuestro, por la cercanía y por el entusiasmo que existe hacia las motos por un gran número de aficionados en nuestra ciudad. El circuito Las Arenas es, a nivel deportivo para Cáceres, como el monumento de Los Barruecos lo es a nivel cultural y natural: una joya que hay que apoyar y valorar», dijo Rodríguez.

La capitalidad

Según la concejala, esta presentación es un buen ejemplo de colaboración entre ambas instituciones, clubes y deportistas. «Es un reflejo del compromiso común por hacer de nuestro entorno un referente en la organización de grandes eventos; por eso incluimos el circuito Las Arenas y sus competiciones en el ambicioso dossier que elaboramos para la candidatura de Cáceres Ciudad Europea del Deporte en 2026», añadió.

«Una capitalidad que, aunque oficialmente estrenaremos el año que viene, ya está, permítanme el argot motociclista, ‘a todo gas’. Y es que los aficionados y aficionadas cacereñas están de enhorabuena. Hace unas semanas albergamos la llegada de una de las pruebas de rally más importantes a nivel internacional; y hoy presentamos el campeonato nacional de motocross al más alto nivel de exigencia para los participantes», apuntó.

Este año el circuito Las Arenas no solo albergará la competición masculina, sino también la femenina, según destacó la concejala, que animó a «todos los cacereños y cacereñas a asistir y a disfrutar de un fin de semana de velocidad, adrenalina y espectáculo en el Circuito Las Arenas».

Espectacular imagen de un campeonato anterior en Malpartida. / Francis Villegas

Ambiente malpartideño

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, agradeció al Ayuntamiento de Cáceres «el escaparate que nos da para presentar no solo el campeonato sino una conmemoración importante como es el 50 aniversario del circuito de motocross Las Arenas, que es el circuito de Cáceres, y está entre uno de los 4 mejores de toda España».

«El circuito aporta muchísimo, yo lo pongo como un ejemplo de promoción de Malpartida y de Cáceres, que nos posiciona en un ámbito deportivo de élite. Y también un motor de desarrollo económico ya que genera un retorno económico inmediato muy importante en los alojamientos no solo de Malpartida sino de Cáceres y otras localidades de alrededor. Animo a los cacereños y cacereñas, y a los extremeños, a que vengan a disfrutar con este campeonato», apuntó el regidor malpartideño.

Por su parte, el presidente del Motoclub Las Arenas, Diego Lancho, señaló que se cumple el 25 aniversario de la entidad y el 50 del circuito, «y agradezco que los sintáis como vuestro y de todos los extremeños, porque es un circuito de referencia en España, en el que se han realizado distintas mejoras en los últimos meses para acoger esta prueba».

Ander Valentín lidera una manga. / RFEM