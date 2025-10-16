Álvaro Martín, Premio Nacional del Deporte

El atleta extremeño Álvaro Martín y la también marchadora María Pérez han sido distinguidos con los Premios Nacionales del Deporte 2024, en una edición que reconoce sus históricos logros durante los Juegos Olímpicos de París. El Consejo Superior de Deportes (CSD) hizo público este jueves el fallo de los galardones correspondientes a las ediciones de 2023 y 2024.

Martín y Pérez han sido premiados con los galardones Rey Felipe y Reina Letizia, respectivamente, tras conquistar el oro olímpico en el relevo mixto de marcha, así como el bronce y la plata individuales en los 20 kilómetros marcha. Para el extremeño, esta distinción consolida un año clave en su carrera y supone un reconocimiento nacional a su trayectoria deportiva.

En la edición de 2023, los futbolistas Rodri y Aitana Bonmatí recibieron los mismos premios. Rodri ganó todos los títulos posibles con el Manchester City y fue clave con la selección española en la Nations League. Bonmatí, por su parte, brilló con el Barça y logró la Copa del Mundo con la selección, además de conseguir su primer Balón de Oro.

El Premio Princesa Leonor ha reconocido a las jóvenes promesas del baloncesto: en 2023, a Iyana Martín; en 2024, a Awa Fam. El Premio Infanta Sofía, que valora el impulso del deporte adaptado, fue para el CERMI en 2023 y para el ciclista paralímpico Ricardo Ten en 2024.

Premio a Ricardo Rosado

El galardón al deportista revelación, Premio Rey Juan Carlos, lo recibieron el snowboarder Álvaro Romero (2023) y el futbolista Lamine Yamal (2024). El Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio, fue para Ricardo Rosado, que compite con licencia extremeña, por su gesto en el maratón de Málaga, cuando ayudó al keniata Kiprono en la meta, renunciando al quinto puesto, y para la waterpolista Paula Leiton, quien respondió al acoso en redes con una reivindicación a la diversidad corporal.

El Trofeo Comunidad Iberoamericana recayó en Marileidy Paulino (2023) por su oro en los 400m del Mundial de Budapest, y en la gimnasta Rebeca Andrade (2024) por sus cuatro medallas en París 2024.

El Trofeo Unión Europea fue para el equipo europeo de la Solheim Cup 2023, celebrada en Andalucía, y para la atleta neerlandesa Femke Bol por su destacada actuación en París.

La Copa Barón de Güell, al mejor equipo, fue para la selección española femenina de fútbol (campeona del mundo en 2023) y para la selección femenina de waterpolo (oro olímpico en 2024).

La Copa Stadium, que reconoce el fomento del deporte base, fue para Antonio Sabuguéiro, fundador de la San Silvestre Vallecana (2023), y para The Ricky Rubio Foundation (2024), por su proyecto LungFit y programas de inclusión social a través del baloncesto.

El Premio Consejo Superior de Deportes a la entidad local que más ha contribuido al deporte fue para el Ayuntamiento de Gandía (2023) y el de Tarragona (2024), por su impulso a eventos deportivos.

Galardón para la Universidad de Extremadura

El Trofeo Joaquín Blume distinguió en 2023 a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Extremadura, reconocida como una de las mejores del mundo en ciencias del deporte. En 2024, fue compartido por la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Finalmente, Alejandro Abascal y Alberto Jofre recibieron el Premio Francisco Fernández Ochoa en 2023 y 2024, respectivamente, por toda una vida dedicada al deporte.