“La asimilación del Cacereño está siendo buena y ahora hay que desplegarse”

Pasa por ser uno de los futbolistas más importantes del Cacereño en el debut de los extremeños en Primera Federación. Ya lo fue hace dos años, en una categoría menos. Emiliano Hernández, ‘Emi’ (Rosario, Argentina, 3 de agosto del 2000) habla con tranquilidad sobre la temporada y reflexiona sobre su papel en el equipo.

¿Cómo definiría la temporada del Cacereño hasta el momento?

Ha sido un comienzo relativamente bueno. Es verdad que es una categoría relativamente nueva para muchos y no es fácil adaptarse. Como hemos estado viendo, no hay ni un partido fácil. Todos van a ser muy complicados a nivel táctico, físico y cada vez se van a decidir más en los pequeños detalles. Y todo ello, a pesar de que ha habido partidos en los que nos hemos podido llevar los tres puntos que se nos han escapado en esos detalles. La asimilación de la categoría está siendo bastante buena y a partir de ahora hay que empezar a desplegarse.

¿Y la de Emi?

Un poco en la misma línea. Está siendo un proceso de adaptación. He notado mucho a ese salto de nivel en cuanto a jugadores contra los que me enfrento. Es una muy buena categoría con muy buena gente en contra. Estoy a lo que pide el equipo en cada partido específicamente porque ya hay que ser un poco más preciso en eso, pero tengo una manera de jugar que es una de las razones por las que estoy aquí. Me falta mucho por dar y lo intentaré sacar de la mejor forma posible lo antes que pueda.

¿Dónde hay que situar el objetivo del Cacereño bajo su punto de vista?

Mi objetivo y el de todo el mundo es la permanencia, como es lógico. Ir partido a partido y como esto es mucho pensamiento a futuro creo que tampoco hay que asegurar nada. Lo básico lo firmaríamos a día de hoy: la permanencia en la categoría y a partir de ahí todo lo que venga será bienvenido.

¿Se puede aspirar a más?

Obviamente. Hay muchos equipos que han dado sorpresas, pero lo principal es ir partido a partido, pensar en ganar el que tenemos el domingo, después el siguiente y ya cuando llegue el final mirar la tabla y ver dónde estás.

Individualmente, ¿dónde quiere llegar como futbolista?

Pues como cualquier otro jugador: llegar al máximo nivel posible. Me encantaría llegar a la élite, pero sé que es muy difícil llegar Primera División, pero es el sueño por el que empecé a jugar al fútbol a los cinco años y es el sueño por el que sigo jugando a día de hoy. Ese es mi objetivo y mi mentalidad.

Su agente, Juan José del Río, dijo en este periódico hace año y medio que tiene las mejores condiciones, pero que tiene que tener paciencia y tranquilidad… ¿Está de acuerdo Emi con él?

Completamente. Es verdad que una de mis características podría decir que soy un poco impaciente y es verdad que en el mundo del fútbol ves situaciones y cosas que pasan y siempre te gustaría estar en un mejor sitio, llegar lo antes posible al sueño que tienes. Pero el sueño que tiene uno es el sueño que tiene otra muchísima gente, por lo que hay mucha competencia y es muy difícil llegar. Estoy de acuerdo con que ésta es una profesión en la que hay que tener muchísima paciencia, utilizar muy bien la cabeza, saber tenerla en el momento justo y usarla en el lugar en el que estés y ver cómo evolucionan las cosas.

Ir y volver

Ha vuelto tras un año en el Majadahonda. ¿Qué diferencias hay entre el Emi que se fue y el que llega ahora?

No creo que muchas. Me fui de aquí con mucha continuidad gracias a como se dieron las cosas. Pude jugar todo por suerte y después en el Majadahonda tuve en la misma dinámica, también por suerte. La única diferencia es el fondo de haber jugado dos temporadas y media o tres casi todos los minutos de todos los partidos, pero la ilusión es la misma y el sacrificio también. Soy el primero que sabe que como me relaje un mínimo, igual que estoy en el once, puedo estar fuera. No ha cambiado nada en eso.

¿Qué puede decir del vestuario del Cacereño de este año?

No tengo queja. Por suerte tengo muchos compañeros y amigos con los que estuve hace dos temporadas. Nunca fue difícil esa incorporación al vestuario, hacer grupo y también la gente que lleva años aquí lo pone fácil: siempre están con una sonrisa, siempre ayudan cuando alguno esté mal. Nos juntamos, hacemos nuestros planes… eso también hace que el equipo no solamente sea un grupo de vestuario sino que también seamos compañeros e incluso amigos.

Cobos

Está claro que Julio Cobos confía ciegamente en Emi. ¿Cuál es su relación con él y qué opina de su entrenador?

Me gustó mucho cuando vine pese a que tampoco sabía mucho de él. Otra de las razones por las que volví es que tenía la seguridad de las ideas que tiene él en el campo. Es un entrenador que me transmite seguridad porque las cosas que quiere hacer las transmite claras. Si haces lo que él te pide, al final las cosas funcionan. A veces pueden salir bien, a veces mal, porque hay un rival enfrente que se va a encargar de fastidiarte todo lo que tienes planeado. Es un buen entrenador y mi relación con él es bastante buena, obviamente relación entrenador-jugador y yo muy contento de que cuente conmigo y me transmita esa confianza poniéndome todos los fines de semana.

También la afición le tiene como uno de los jugadores clave. ¿Qué puede decir sobre ello?

Solamente tengo palabras de agradecimiento. No he estado en clubs que destaquen por tener una afición grande y que se desplacen mucho. Al llegar aquí yo aluciné con la importancia que había por el club, la entrega hacia los jugadores en todos los partidos… y que la afición me haya acogido tan bien y que ahora, pese a haberme ido y haber vuelto y que es lógico y comprensible que le haya molestado, ver que no hay quejas y que estén contentos de tenerme aquí es algo que lo valoro mucho y es de agradecer.

Hay quien puede pensar que defiende peor que ataca, pese a ser defensa…

Cada uno tendrá su criterio. Yo me tengo que encargar de ver dónde flojeo más para intentar mejorar. No somos perfectos.

Su vida en Cáceres

¿Cómo es la vida en Cáceres de un deportista de su perfil?

Me acoplo muy bien. Soy un chico muy tranquilo al que le gusta mucho estar en su casa, con mis cosas. Soy un poco solitario. Me gusta hacer planes con los compañeros y amigos, pero no tengo la necesidad de estar constantemente yendo a tomar algo y haciendo cosas. Cáceres me gusta bastante porque tengo esa tranquilidad. Es mi primer año realmente viviendo solo. El año que vine también, pero solamente fueron cuatro meses. Es una experiencia buena.

¿Cuando deje de ser futbolista, a qué se dedicará?

No lo he pensado bien. Me estoy sacando el curso de entrenador. Voy a empezar el nivel 2. Mi familia ha sido muy futbolera siempre. No sé ahora qué, pero el fútbol lo he mamado siempre. Mi tío y mi abuelo jugaron en Primera División.

¿No ha querido estudiar una carrera?

Empecé a estudiar ADE, pero a distancia. Cuando estaba en el Móstoles y cambiaban los horarios no podía ir, y no me convenció. Es una cuenta que tengo pendiente.