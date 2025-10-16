De Extremadura a la Kings League: Alex Cañero, Paufer... y Lamine Yamal

“Me llamó mucho la atención la Kings League. Me decía...¿yo por qué no puedo estar ahí? Pero claro, estaba jugando al fútbol 11.y era imposible poder compaginar ambas cosas. Entonces decidí seguir creciendo en el mundo del fútbol 11”. El extremo Alex Cañero, de amplia experiencia en el fútbol extremeño, donde especialmente en Tercera es todo un clásico (Trujillo, Miajadas, Castuera…), lo ha conseguido: será jugador del Jijantes en la próxima Kings League Cup, que se inicia el domingo en Barcelona. Qué casualidad: Dieguito, ahora en el Extremadura ya disputó el Mundial de México con este mismo equipo hace dos años en la competición de fútbol 7 presidida por Gerard Piqué y alimentada mediáticamente por el youtuber Ibai Llanos.

La historia de Alex Cañero Carmona, nacido en Igualada (Barcelona) hace 28 años y radicado en la región desde niño, especialmente en Zarza de Montánchez, es muy particular. Cuenta que un amigo íntimo, Pau Fernández, más conocido como Paufer, acumula varios años en equipos como Pío, El Barrio y actualmente Jijantes.

Cañero, que también ha jugado en el fútbol catalán (Tárrega), manchego (San Clemente), andaluz (Porcuna) o castellano-leonés (Astorga) relata una circunstancia llamativa. “Este año, a mediados de abril, me dice mi amigo que Lamine Yamal va a crear un equipo para ir al Mundial de la Kings League a partir de junio en París”. Y, manos a la obra, el protagonista rellenó la documentación para, al menos, intentarlo. “Me daba tiempo a terminar la temporada en Tercera Federación con el Castuera y en caso de ser elegido podría marcharme a jugar el Mundial y vivir la experiencia”, pensó.

Primera selección

Dicho y hecho. “Un día recibo un correo electrónico de la Kings League diciéndome que soy uno de los 70 seleccionados entre miles de solicitudes para realizar las pruebas”, agrega. La citación era para el día 1 de mayo en Rocafonda, población barcelonesa originaria del genio del Barça.Tuvo que hablar con Emilio Sosa, su entrenador en Castuera y Alfonso, su segundo, y recibió el Ok “Me dejaron venir a Barcelona. Volé desde Sevilla y vuelta en blablacar hasta Castuera para estar con mi equipo para entrenar”.

“Nos quedaban 3-4 jornadas de liga en la que nos jugábamos todo. A la semana recibo otro correo de la Kings en el cual me comunican que he sido seleccionado de nuevo para realizar dos entrenamientos más y que solo quedábamos 20”, relata. Estaba todo más cerca. “Se cerraba el equipo con dos porteros y ocho jugadores. De nuevo tuve que hablar con el míster, con el presi que por favor me dejarán volver a entrenar, que iba y venía para estar con el equipo para competir y esta vez la cosa estaba más tensa”, reconoce.

“Estábamos jugándonos el mantener el equipo en Tercera o descender y nos tocaba esa semana en Pueblonuevo, un campo muy difícil donde no había ganado casi nadie esta temporada” Sosa, agrega, “me dijo a solas que si hacía buen partido y el equipo sacaba algo positivo de allí, me dejaría ir a las pruebas finalesyo lo entendía perfectamente. Estaba a muerte. Para mí lo primero era ganar salvarnos y luego si se podía pues iba a Barcelona”.

Euforia

Y sigue contando Alex Cañero: “destino o casualidad, nos fuimos al descanso 1-0 perdiendo. Veía muy lejos poder ir a Barcelona de nuevo, pero en el inicio de la segunda parte empatamos a 1-1 y entre el minuto 70-75 una falta en medio campo sin peligro aparente, sin pedir pasos ni nada decido chutar a puerta con la suerte, casualidad, calidad, ayuda de mi madre desde el cielo...que metí gol y acabamos ganando el partido 1-2. Recuerdo en la celebración todo el mundo en el suelo tirados encima de mí y mis compañeros gritando ¡¡¡Kings League Kings League!!! Muchísimas risas”, dice el futbolista.

Viajó a Barcelona con el permiso del club a realizar las pruebas, martes y jueves. Al acabar su amigo Paufer me dijo si también quería ir con su equipo Jijantes a entrenar que tenían partido “y obviamente dije que sí. Así me daba a conocer mucho más, realicé muy buen entrenamiento con dos goles y una asistencia”, recuerda.

El momento culmen llegó. “Ya en el vestuario veo un mensaje en el móvil diciéndome que soy uno de los 10 elegidos para formar parte de la plantilla de La Capital. Así es como se llama el equipo de Lamine Yamal y que comienza mi camino hacia el Mundial, Que se imagine la gente mi felicidad junto a la de mi familia y amigos, que sabían el esfuerzo que estaba haciendo, tanto físico como económico de estar cada dos tres días cogiendo vuelos de Extremadura, Sevilla o Málaga que fue el último caso para venir a Barcelona y volver al día siguiente para estar con mi equipo, el Castuera. para entrenar y competir”.

El momento culmen

El domingo, reto en El Vivero contra el Badajoz. “Era la última jornada donde nos jugábamos todo aunque no dependía de nosotros”, afirma. “No me esperaba lo que me pasaría al inicio de la segunda parte. Decidí agacharme para dejar un balón dividido correr, con la mala suerte que el rival cayó con todo su peso y su codo en mis lumbares, lo que me dejó K.O sin poderme mover. Fui a urgencias para que me pincharan porque al día siguiente viajaba a Barcelona para empezar las entrenos ya con La Capital en la Kings League y bueno...”.

Nada mejoró para Alex: tenía pinzado un nervio, el ciático “y estuve dos meses prácticamente recuperándome de la lesión. No pude ir al Mundial de París, fuimos a especialistas en Barcelona a hacerme mil pruebas pero no mejoraba...desde aquí dar la gracias a La Capital por intentar ayudarme en todo en la recuperación para poder llegar a tiempo, aunque no fuimos capaces. Se portaron muy bien”, no duda en decir. Le tocó ver el Mundial desde el sofá.

“Yo ya estaba recuperado disfrutando de las vacaciones”, avanza en su relato, junto a sus amigos y su pareja, Janet. Y en agosto recibió la llamada del entrenador de Jijantes, “comentándome si había tenido la opción de renovar con La Capital, que Paufer le contó mi historia de la lesión y que como vería yo la idea de trabajar juntos, ya que le gustó lo que vio de mí y que si me interesaría jugar en su equipo”. Muy feliz, dijo sí al club presidido por Gerard Romero.

“No tenía mucho que pensar, acepté y a día de hoy aquí me encuentro, conviviendo con mi pareja en Barcelona, ya que ella vive aquí y así no tenemos que estar a distancia y viviendo la experiencia de la Kings League preparándonos para jugar del 19 de octubre al 22 de noviembre la Kings CUP”. Alex Cañero, la pasión del fútbol, la felicidad de la Kings League.